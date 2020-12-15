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15.12.2020 20:34
Рубрика: Спорт

Куинси Промеса выпустили на свободу

Текст: Максим Домчев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Полузащитник "Аякса" и сборной Нидерландов по футболу Куинси Промес, задержанный в воскресенье по обвинению в нанесении ножевого ранения своему родственнику, отпущен на свободу. Согласно голландским законам, он отбыл в заключении трехдневный срок, а прокуратура не стала требовать продление ареста.

"Аякс" отреагировал на арест Куинси Промеса

Впрочем, как сообщает издание NOS, 28-летний футболист по-прежнему находится в статусе подозреваемого.

Ранее сообщалось о том, что летом нынешнего года Промес нанес ножевое ранение родственнику во время ссоры. Сам экс-футболист московского "Спартака" все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

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