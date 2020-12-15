Лукашенко оценил расходы на создание белорусской вакцины

Глава государства подтвердил свою позицию, согласно которой в вопросе вакцинирования граждан в Беларуси планируют идти тремя путями. Прежде всего, уточнил он, в ближайшее время предстоит закупить уже произведенную вакцину, чтобы привить группы риска. Во-вторых, наладить в республике производство российского препарата, а также заняться разработкой собственной вакцины.
"Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины", - подчеркнул президент, высказав предположение, что зараза коронавируса "останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина", - заявил он, пояснив, что деньги для этого нужны небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. "И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении", - добавил он.
Белорусским ученым, убежденно резюмировал Лукашенко, это под силу, уточнив, что данный вопрос в скором времени будет обсуждаться на совещании у главы государства.