Месси прокомментировал попадание в сборную мира всех времен

Один из лучших футболистов современности Лионель Месси прокомментировал попадание в состав сборной мира за все времена по версии France Football. Лидер "Барселоны" и сборной Аргентины вместе со своим главным конкурентом за звание лучшего футболиста мира Криштиану Роналду оказались в команде мечты единственными действующими игроками.

"Для меня это огромная честь оказаться в такой команде. Хочу поблагодарить каждого, кто голосовал за меня, а также поздравить всех, кто оказался в списке лучших. В нем настоящие феномены", - написал Месси в Instagram.

Напомним, в понедельник France Football назвал 11 игроков, ставших лучшими за всю историю футбола. Победителей определяли журналисты крупнейших изданий мира.

В их число попали: вратарь Лев Яшин; защитники Кафу, Франц Беккенбауэр и Паоло Мальдини; полузащитники Хави, Лотар Маттеус, Пеле и Диего Марадона; форварды: Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роналдо.