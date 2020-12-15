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15.12.2020 11:44
Рубрика: Спорт

Месси прокомментировал попадание в сборную мира всех времен

Текст: Максим Домчев

Один из лучших футболистов современности Лионель Месси прокомментировал попадание в состав сборной мира за все времена по версии France Football. Лидер "Барселоны" и сборной Аргентины вместе со своим главным конкурентом за звание лучшего футболиста мира Криштиану Роналду оказались в команде мечты единственными действующими игроками.

Фото: Alex Caparros/Getty Images
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"Для меня это огромная честь оказаться в такой команде. Хочу поблагодарить каждого, кто голосовал за меня, а также поздравить всех, кто оказался в списке лучших. В нем настоящие феномены", - написал Месси в Instagram.

Напомним, в понедельник France Football назвал 11 игроков, ставших лучшими за всю историю футбола. Победителей определяли журналисты крупнейших изданий мира.

В их число попали: вратарь Лев Яшин; защитники Кафу, Франц Беккенбауэр и Паоло Мальдини; полузащитники Хави, Лотар Маттеус, Пеле и Диего Марадона; форварды: Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роналдо.

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