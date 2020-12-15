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15.12.2020 10:17
Рубрика: Легковые авто

Назван самый популярный цвет авто в мире

Текст: Константин Руссов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Производитель эмалей для кузова Axalta рассказал, какой цвет для автомобиля является бесспорным лидером в мировом масштабе. Белый удерживает первую строчку уже на протяжении десяти лет.

Фото: пресс-служба Mazda
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По данным компании, доля белых автомобилей в мире составляет 38%. В два раза проигрывает чёрный: на машины, окрашенные в него, приходится 19%, немного уступает серый - 15%.

В Axalta отметили, что если рассматривать машины премиум-сегмента, то первое место по популярности всё-таки за чёрным. В Европе, например, 62% дорогих автомобилей окрашены в чёрный или серый цвета.

Также предпочтения разнятся в зависимости от региона: в Китае на белые машины приходится 57% автопарка, а в Европе он делит популярность с серым - у каждого из них по 25%.

Жёлтый и золотой признаны аутсайдерами - их не любят практически во всём мире, исключением является, пожалуй, КНР, где примерно 5% авто ездят по дорогам страны в этом цвете.