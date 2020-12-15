Почему в морозы опасно снимать клеммы с аккумулятора

Для аккумулятора, особенно старого, морозы - это большое испытание: заряд зимой падает буквально за несколько дней. Некоторые водители во время стоянки отсоединяют батарею и уносят ее домой. Это работало с карбюраторными автомобилями, но с инжекторными делать подобное не стоит.

Ключевой элемент современного автомобиля - это электронный блок управления двигателем, сердце которого - программное обеспечение, обеспечивающее работу всех систем машины. Этот "мозг" не только контролирует текущее состояние, но и накапливает данные в памяти и корректирует работу. Работает он от аккумулятора или от генератора.

Если снять клеммы с батареи, то все данные электроники могут обнулиться, настройки сбросятся и вернутся к штатным, пишет aif.ru. С одной стороны, перезагрузка может стереть различные коды ошибок, с другой - уничтожить настройки разных опций.

При включении аккумулятора в бортовую сеть потребуется время, чтобы электроника опросила все системы и устройства для полноценной работы. Первая поездка должна быть кратковременной - несколько минут, и с небольшой скоростью - до 25 км/час. После этого мотор глушится для того, чтобы электронный блок управления сохранил в памяти накопленную информацию.

Очень опасно отсоединять клеммы батареи при включенном двигателе. В морозы некоторые автомобилисты делают это, чтобы помочь "прикурить" другую машину.

Во время работы генератора аккумулятор действует как конденсатор, при отключении он выдает такой разряд, который сопоставим с коротким замыканием. Из-за скачка напряжения электроника может повредиться, страдает и генератор, часто перегорают предохранители.

В современных автомобилях лишний раз аккумулятор лучше не снимать и не трогать, ни во время работы двигателя, ни во время стоянки.