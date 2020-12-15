Правозащитники и адвокаты смогут просить о помиловании осужденных

Глава государства ввел важные новации в процедуру помилования. При решении вопроса, достоин тот или иной человек прощения, будут приниматься во внимание в том числе обращения от общественных организаций, а также адвокатов или родственников осужденного. В целом нововведения, по мнению экспертов, позволят расширить применение помилования.

Сегодня "Российская газета" публикует указ президента России, утверждающий новое положение "О порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ". Напомним, что в отличие от амнистии каждое помилование - адресное решение. Амнистии объявляет Госдума, при этом отдельно обозначая осужденных, на которых распространяется прощение. Допустим, только осужденные за мелкую кражу. Или только женщины, осужденные за нетяжкие преступления. И так далее. Объявлять помилование - исключительное право президента страны, закрепленное в Конституции. Объявляется помилование пофамильно. То есть каждый случай - индивидуальный. А чтобы в президентские списки не попадали случайные люди, глава государства подключил к процедуре помилования гражданское общество.

Специальные комиссии в регионах проводят предварительный отбор, изучая прошения осужденных, затем губернаторы направляют одобренные ходатайства в администрацию президента. Такая система создана достаточно давно. Но сейчас она будет значительно усовершенствована.

"Институт помилования работает, но мы, адвокаты, да и граждане России рассчитываем на то, что помилованных будет больше, - сказал "РГ" вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб. - На мой взгляд, учитывая число осужденных, которое в данный момент отбывает наказание, количество помилованных граждан должно увеличиться".

По его словам, президентским указом вводится несколько новаций, которые направлены на повышение эффективности института помилования.

"Специальные комиссии при губернаторах должны будут всесторонне рассматривать ходатайства о помиловании, - говорит он. - Будут учитываться обращения о помиловании от представителей общественных организаций, и сведения о поведении осужденного в местах отбывания наказания. Максимальный учет всех мнений может оцениваться исключительно как шаг вперед".

Получившие помилование будут сняты с учета уголовно-исполнительных инспекций ФСИН

Вице-президент ФПА отмечает, что региональные комиссии по вопросам помилования состоят из активных членов гражданского общества. Раз в пять лет треть этих комиссий будет обновляться. По словам Владислава Гриба, такая ротация позволит, с одной стороны, пополнять комиссии новыми лицами, а с другой стороны, сохранять преемственность авторитетных правозащитников.

По старым правилам ротация в комиссиях проходила раз в три года.

В свою очередь советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн обращает внимание, что указом расширен список лиц, которые вправе подавать ходатайство о помиловании. Просить прощения смогут условно осужденные, осужденные, получившие отсрочку, а также условно-досрочно освобожденные из мест освобождения свободы - пока их свобода будет оставаться условной. В случае помилования такие люди будут сняты с учета уголовно-исполнительных инспекций ФСИН, ограничений в их жизни будет меньше.

"Также подверглась определенному изменению процедура прохождения ходатайства о помиловании, - продолжает Евгений Рубинштейн. - В частности, появились дополнительные обстоятельства, которые должны учитываться при принятии решения о помиловании. Например, мнение потерпевших или их родственников относительно возможности помилования".

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников напоминает, что за 2018-2020 годы прошения о помиловании были удовлетворены 16 раз. А через комиссии по помилованию в 2019 году прошло не более 5 процентов ходатайств, остальные были отклонены уже на этом уровне.

Согласно правилам, администрация президента не реже одного раза в квартал представляет главе государства обобщенные сведения о ходатайствах о помиловании.

В девяностые годы помилование применялось широко. Как напоминает Дмитрий Семенников, в 2000 году, когда действовали еще старые правила, было помиловано 12,8 тысячи человек. Но именно в тот год ряд высокопоставленных лиц задался вопросом: кто все эти люди, изучает ли кто-то их внимательно? И система была изменена. Ходатайства проходят многоступенчатую проверку. При этом снизилось и тюремное население: сажать стали меньше.