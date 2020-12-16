Указ Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. N 787 "О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации"

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации.

2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 1500 "О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 53, ст. 5149; 2007, N 12, ст. 1376; 2009, N 21, ст. 2548; 2012, N 27, ст. 3677; 2016, N 50, ст. 7077) следующие изменения:

а) в пункте 2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании, поданных осужденными, находящимися на территории субъекта Российской Федерации, а также поступивших от лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую или непогашенную судимость;";

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"подготовка предложений о повышении эффективности взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, иных государственных органов, органов местного самоуправления, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, по вопросам помилования осужденных, а также социальной адаптации лиц, отбывших наказание;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"осуществление контроля за соблюдением права лица просить о помиловании.";

б) в абзаце шестом пункта 3 слова "один раз в два года" заменить словами "один раз в пять лет";

в) пункт 4 признать утратившим силу.

3. Признать утратившими силу:

подпункт "б" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 16 марта 2007 г. N 359 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сфере юстиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 12, ст. 1376);

подпункт "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2009 г. N 567 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 1500 "О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2548);

Указ Президента Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 890 "О внесении изменения в Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 1500" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 27, ст. 3677);

пункт 7 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. N 656 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 50, ст. 7077).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок рассмотрения ходатайств о помиловании лиц, осужденных за уголовные преступления, а также лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую или непогашенную судимость.

2. Помилование осуществляется путем издания указа Президента Российской Федерации о помиловании на основании соответствующего ходатайства осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую или непогашенную судимость.

3. В Российской Федерации помилование применяется:

а) в отношении лиц, осужденных судами в Российской Федерации к наказаниям, предусмотренным уголовным законом, и отбывающих наказание на территории Российской Федерации;

б) в отношении лиц, осужденных судами иностранного государства, отбывающих наказание на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на условиях взаимности;

в) в отношении лиц, освобожденных условно-досрочно, в течение оставшейся неотбытой части наказания;

г) в отношении лиц, условно осужденных, а также лиц, которым суды Российской Федерации отсрочили отбывание наказания;

д) в отношении лиц, отбывших назначенное судами наказание и имеющих неснятую или непогашенную судимость.

4. Помилование, как правило, не применяется в отношении осужденных:

а) совершивших умышленное преступление в период назначенного судами испытательного срока условного осуждения;

б) злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания;

в) ранее освобождавшихся от отбывания наказания условно-досрочно;

г) которым ранее производилась замена назначенного судами наказания более мягким наказанием и которые снова совершили преступление;

д) к которым ранее применялись акты об амнистии и (или) акты помилования.

II. Порядок представления ходатайств о помиловании

5. Осужденный обращается с ходатайством о помиловании к Президенту Российской Федерации в письменной форме.

6. Ходатайство о помиловании лиц, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 3 настоящего Положения, регистрируется администрацией учреждения или органа, исполняющих наказание (далее - администрация учреждения), в специальном журнале учета ходатайств о помиловании в день его подачи.

7. Ходатайство о помиловании лица, осужденного за преступление небольшой или средней тяжести, направляется администрацией учреждения в территориальный орган уголовно-исполнительной системы не позднее чем через 10 дней со дня его подачи, а ходатайство о помиловании лица, осужденного за тяжкое или особо тяжкое преступление, - не позднее чем через 20 дней со дня его подачи.

8. К ходатайству о помиловании администрация учреждения прилагает следующие документы:

а) копия приговора (приговоров), в соответствии с которым (которыми) осужденный отбывает наказание, и копии решений вышестоящих судебных инстанций относительно указанного приговора (приговоров);

б) извещение о вступлении приговора суда в законную силу;

в) справка о состоянии здоровья осужденного;

г) сведения о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением (если имеются);

д) анкета с указанием биографических данных осужденного и сведений о его семейном положении;

е) сведения о результатах рассмотрения предыдущих ходатайств о помиловании, если они подавались ранее и об этом имеется информация;

ж) справка о применении акта об амнистии или акта помилования в отношении осужденного либо о применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в отношении лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности;

з) представление администрации учреждения с характеристикой осужденного, содержащей сведения о его поведении, отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, отношении к совершенному деянию.

9. К ходатайству о помиловании по просьбе осужденного могут прилагаться иные материалы, имеющие существенное значение для решения вопроса о помиловании.

10. Администрация учреждения уведомляет осужденного о направлении ходатайства о помиловании в территориальный орган уголовно-исполнительной системы под расписку на копии соответствующего сопроводительного письма. Отказ в направлении ходатайства о помиловании не допускается.

11. Копия представления администрации учреждения направляется прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов администрацией учреждения, в котором исполняется наказание.

12. Территориальный орган уголовно-исполнительной системы не позднее чем через пять рабочих дней со дня получения ходатайства о помиловании представляет его в комиссию по вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации (далее - комиссия).

13. Ходатайство о помиловании лица, освобожденного условно-досрочно, ходатайство о помиловании лица, которому штраф назначен в качестве основного наказания, или ходатайство о помиловании в виде снятия судимости направляется заявителем самостоятельно в комиссию по месту своего жительства (месту пребывания).

14. К ходатайству о помиловании заявитель прилагает:

а) копию приговора (приговоров), в соответствии с которым (которыми) осужденный отбывает (отбыл) наказание, и копии решений вышестоящих судебных инстанций относительно указанного приговора (приговоров);

б) извещение о вступлении приговора суда в законную силу (при наличии);

в) иные документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в ходатайстве о помиловании.

15. Документы и дополнительные сведения, необходимые для подготовки и рассмотрения материалов о помиловании, комиссия запрашивает в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего Положения.

16. Комиссия не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства о помиловании представляет высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую или непогашенную судимость.

17. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не позднее чем через 10 дней со дня получения ходатайства о помиловании лица, осужденного за преступление небольшой или средней тяжести (в отношении лица, осужденного за тяжкое или особо тяжкое преступление, - не позднее чем через 15 дней), и заключения комиссии вносит Президенту Российской Федерации представление о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую или непогашенную судимость. К представлению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) прилагаются ходатайство о помиловании, заключение комиссии, а также документы, указанные в пункте 8 или 14 настоящего Положения.

18. В случае перевода осужденного, подавшего ходатайство о помиловании, в другое учреждение, исполняющее наказание, освобождения его от отбывания наказания, а также изменения иных обстоятельств, имеющих существенное значение для решения вопроса о помиловании, администрация учреждения обязана уведомить об этом территориальный орган уголовно-исполнительной системы, комиссию, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), Администрацию Президента Российской Федерации.

19. Перевод осужденного, подавшего ходатайство о помиловании, в учреждение, исполняющее наказание, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации, не влечет за собой передачу ходатайства о помиловании в комиссию по новому месту отбывания наказания.

20. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или комиссия вправе запросить у администрации учреждения, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления дополнительные сведения и документы, необходимые для рассмотрения материалов о помиловании осужденного. Администрация учреждения и указанные органы обязаны направить ответ на запрос высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или комиссии не позднее чем через 10 дней со дня получения запроса.

21. При рассмотрении ходатайства о помиловании принимаются во внимание:

а) характер и степень общественной опасности совершенного преступления;

б) поведение осужденного во время отбывания или исполнения наказания;

в) срок отбытого (исполненного) наказания;

г) совершение осужденным преступления в период назначенного судом испытательного срока условного осуждения;

д) применение ранее в отношении осужденного акта об амнистии, акта помилования или условно-досрочного освобождения от отбывания наказания;

е) возмещение материального ущерба, причиненного преступлением;

ж) данные о личности осужденного: состояние здоровья, количество судимостей, семейное положение, возраст, возможность ресоциализации;

з) обращения о помиловании, поступившие от родственников, адвокатов осужденных, представителей общественных организаций, а также от иных лиц;

и) мнения потерпевших или их родственников относительно возможности помилования;

к) другие существенные для рассмотрения ходатайства о помиловании обстоятельства.

22. Указ Президента Российской Федерации о помиловании в течение пяти рабочих дней после его издания направляется высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), в Министерство внутренних дел Российской Федерации, территориальный орган уголовно-исполнительной системы, администрацию учреждения.

23. Информация об отклонении Президентом Российской Федерации ходатайств о помиловании направляется высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение пяти рабочих дней после принятия решения об отклонении ходатайств о помиловании.

24. Об отклонении Президентом Российской Федерации ходатайств о помиловании осужденные уведомляются письменно высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо по его поручению председателем комиссии. Одновременно с уведомлением осужденному возвращаются копии судебных документов и иные материалы (справки), приложенные им к ходатайству о помиловании.

25. В случае принятия Президентом Российской Федерации решения об отклонении ходатайства о помиловании повторное рассмотрение обращения осужденного допускается не ранее чем через год со дня принятия такого решения, за исключением случаев возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования.

III. Информационное взаимодействие по вопросам помилования

26. Учреждения уголовно-исполнительной системы совместно с органами внутренних дел Российской Федерации осуществляют оперативный обмен информацией о состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и их филиалах лицах, обратившихся с ходатайствами о помиловании.

27. Органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности, таможенные органы Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территориальные органы, Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы участвуют в оперативном обмене информацией о состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и их филиалах лицах, обратившихся с ходатайствами о помиловании.

28. Положение об оперативном обмене информацией о состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и их филиалах лицах, обратившихся с ходатайствами о помиловании, утверждается совместным нормативным правовым актом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, со Следственным комитетом Российской Федерации, с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службой, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службой судебных приставов.

29. Администрация Президента Российской Федерации не реже чем один раз в квартал представляет Президенту Российской Федерации обобщенные сведения о ходатайствах о помиловании.