Продажи носимой электроники в 2020 году активно растут

Российский рынок носимых устройств ("умные" часы, фитнес-трекеры, локаторы и детские часы) за девять месяцев 2020 года вырос на 17% в штуках и на 27% в деньгах по сравнению с прошлым годом. Всего россияне потратили на эти устройства 24 млрд рублей, сообщает группа "М.Видео-Эльдорадо".

Самым популярным сегментом остаются фитнес-трекеры, которые занимают 60% в штуках от всего рынка носимой электроники. Лидером является бренд Xiaomi, а самой продаваемой моделью в России - Xiaomi Mi Band 4. В число трех наиболее популярных брендов также вошли Honor и Jet.

Сегмент смарт-часов занимает около 25% в штучных продажах категории и 65% от денежного объема рынка. Большую часть продаж составляют модели, оснащенные некоторыми возможностями смартфона - позволяют отвечать на звонки и сообщения, а также бесконтактно оплачивать покупки. Наиболее популярный бренд смарт-часов - Apple. Самые продаваемые часы в России - Apple Watch Series 5 (44mm Space Grey Aluminium). Активно растут продажи гибридных часов и моделей для любителей спорта. Детские смарт-часы с GPS и кнопкой SOS занимают около 15% от штучных продаж на рынке. Среди наиболее популярных брендов - Jet, Elari и "Кнопка жизни". За третий квартал 2020 года компания продала 8,5 млн наушников и 2,6 млн умных часов. По оценке "Связного", с января по ноябрь 2020 года в России продано 4,4 млн носимых устройств на общую сумму почти 32,3 млрд рублей, что больше в сравнении с прошлым годом на 15% в натуральном выражении и на 32% в денежном.

Мировой рынок носимой электроники вырос на 35,1% за год, сообщает аналитическое агентство IDC. При этом общий объем поставок достиг 125 млн устройств.

На первом месте находится Apple с долей рынка в 33%, на втором Xiaomi с 17 млн устройств, "бронза" у Huawei - всего компания поставила 13,7 млн устройств. "Продажи носимой электроники могли вырасти еще сильнее, если бы не кризис, пандемия и режим самоизоляции, - считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Основной причиной роста рынка носимой электроники является то, что люди обновляют свои девайсы: те, кто попробовал эти гаджеты впервые 3-4 года назад, покупают новые модели".