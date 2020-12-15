Продажи носимой электроники в 2020 году активно растут

Новости

Российской рыбе открыли экспорт в Египет 21:19
Вучич: Сербия не будет вводить санкций против России 21:13
Сбербанк прогнозирует переток до 4 трлн руб. в цифровой рубль 21:06
Где в Москве можно покататься на лыжах 21:03
СК заинтересовался отключением тепла на неделю в мордовском поселке Явас 21:01
Особые экономические зоны появятся в Красноярске и Омске 20:56
За сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID 147 военнослужащих 20:47
В Севастополь стали подавать воду из озера у горы Гасфорта 20:46
Для Сибири и Дальнего Востока на сахар и подсолнечное масло установят спеццены 20:41
Куинси Промеса выпустили на свободу 20:34
КДК РФС перенес заседание по матчу "Сочи" - "Спартак" 19:47
Врачи Минобороны РФ оказывают помощь жителям Степанакерта и Мардакерта 19:35
В Петербурге суд закрыл дело о нарушениях на концерте Чиж&Co 19:32
Южная Корея первой в мире дала бесплатный интернет во всех автобусах страны 19:22
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 19:22
В Калининградской области построили крупнейший в РФ погранпереход 19:20
В Минске зажглись огни новогодних елей 18:38
Музейный комплекс "Дорога памяти" открыли для посещения 18:30
Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт через Клайпеду 18:26
Переболевшим COVID-19 рекомендовали воздержаться от вакцинации 18:20
При эпидемии медлаборатории дополнят тестирование консультациями врачей 18:19
ВОЗ: Обнаруженная в Британии мутация COVID-19 не несет большей опасности 18:15
Самолет Минобороны РФ доставил в Белград частицу Вечного огня 18:12
На Алтае заступил на боевое дежурство еще один полк "Ярсов" 17:53
Госдума прекратила полномочия депутата Зиннурова 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 20:30
Рубрика: Digital

Часы пошли

Продажи носимой электроники в 2020 году активно растут
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8337)
Российский рынок носимых устройств ("умные" часы, фитнес-трекеры, локаторы и детские часы) за девять месяцев 2020 года вырос на 17% в штуках и на 27% в деньгах по сравнению с прошлым годом. Всего россияне потратили на эти устройства 24 млрд рублей, сообщает группа "М.Видео-Эльдорадо".
Самые продаваемые умные часы в России — Apple Watch Series 5. Фото: Сергей Куксин Самые продаваемые умные часы в России — Apple Watch Series 5. Фото: Сергей Куксин
Самые продаваемые умные часы в России — Apple Watch Series 5. Фото: Сергей Куксин

Самым популярным сегментом остаются фитнес-трекеры, которые занимают 60% в штуках от всего рынка носимой электроники. Лидером является бренд Xiaomi, а самой продаваемой моделью в России - Xiaomi Mi Band 4. В число трех наиболее популярных брендов также вошли Honor и Jet.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
На Apple Watch появились уведомления о кардиовыносливости

Сегмент смарт-часов занимает около 25% в штучных продажах категории и 65% от денежного объема рынка. Большую часть продаж составляют модели, оснащенные некоторыми возможностями смартфона - позволяют отвечать на звонки и сообщения, а также бесконтактно оплачивать покупки. Наиболее популярный бренд смарт-часов - Apple. Самые продаваемые часы в России - Apple Watch Series 5 (44mm Space Grey Aluminium). Активно растут продажи гибридных часов и моделей для любителей спорта. Детские смарт-часы с GPS и кнопкой SOS занимают около 15% от штучных продаж на рынке. Среди наиболее популярных брендов - Jet, Elari и "Кнопка жизни". За третий квартал 2020 года компания продала 8,5 млн наушников и 2,6 млн умных часов. По оценке "Связного", с января по ноябрь 2020 года в России продано 4,4 млн носимых устройств на общую сумму почти 32,3 млрд рублей, что больше в сравнении с прошлым годом на 15% в натуральном выражении и на 32% в денежном.

Мировой рынок носимой электроники вырос на 35,1% за год, сообщает аналитическое агентство IDC. При этом общий объем поставок достиг 125 млн устройств.

На первом месте находится Apple с долей рынка в 33%, на втором Xiaomi с 17 млн устройств, "бронза" у Huawei - всего компания поставила 13,7 млн устройств. "Продажи носимой электроники могли вырасти еще сильнее, если бы не кризис, пандемия и режим самоизоляции, - считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Основной причиной роста рынка носимой электроники является то, что люди обновляют свои девайсы: те, кто попробовал эти гаджеты впервые 3-4 года назад, покупают новые модели".

Digital Технологии

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Эксперты назвали топ-10 губернаторов "новой волны"
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям