Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир, сообщили в пресс-службе Кремля.

С учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества, убежден президент России.

Путин выразил готовность к взаимодействию и контактам с Байденом.

Напомним, избранный президент Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис получили необходимое большинство голосов в Коллегии выборщиков в понедельник, 14 декабря. Для победы им было необходимо заручиться поддержкой 270 из 538 выборщиков.