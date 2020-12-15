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15.12.2020 10:30
Рубрика: Власть

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах главы США.
Фото: Иван Лексунин/РГ Фото: Иван Лексунин/РГ
Фото: Иван Лексунин/РГ

Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: REUTERS
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С учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества, убежден президент России.

Путин выразил готовность к взаимодействию и контактам с Байденом.

Напомним, избранный президент Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис получили необходимое большинство голосов в Коллегии выборщиков в понедельник, 14 декабря. Для победы им было необходимо заручиться поддержкой 270 из 538 выборщиков.

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