Байден обошел Трампа по числу голосов выборщиков

Избранный президент Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис получили необходимое большинство голосов в Коллегии выборщиков в понедельник, 14 декабря. Для победы им было необходимо заручиться поддержкой 270 из 538 выборщиков.

Выборщики собирались в столицах штатов - в конференц-центрах местных законодательных собраний или в режиме онлайн, в зависимости от уровня ограничительных мер, принятых местными губернаторами. 55 голосов Коллегии выборщиков Калифорнии в итоге обеспечили победу Байдена.

Голосование выборщиков в самом густонаселенном штате США, родном для избранного вице-президента Камалы Харрис, закончилось в 17 часов по восточному времени (час ночи понедельника мск), сообщает NPR. Итоговое голосование завершилось через два часа (3.00 мск) на Гавайях. Действующий глава Дональд Трамп теперь должен передать контроль над Белым домом избранному президенту Джо Байдену через 37 дней. По мнению аналитиков, шансов на отмену победы Байдена по итогам выборов президента США теперь практически нет.

Почему результат голосования определяют выборщики?

Согласно американской Конституции, в сложной системе выборов, восходящей к 1780-м годам, кандидат становится президентом США не путем получения большинства голосов избирателей, а через Коллегию выборщиков, обычно действующих и бывших партийных должностных лиц, законодателей штата и партийных активистов. Коллегия распределяет голоса между 50 штатами и округом Колумбия, в основном в зависимости от численности населения.

Голоса выборщиков подаются бумажными бюллетенями в избирательные комиссии в столицах штатов и Вашингтоне, округ Колумбия. В этом году самыми авторитетными из выборщиков были кандидат в президенты от демократов 2016 года Хиллари Клинтон и ее супруг, бывший президент США Билл Клинтон, которые приняли участие в голосовании штата Нью-Йорк по месту жительства в Олбани. Хиллари Клинтон заявила о своем неприятии Коллегии выборщиков, которую она и другие критики называют "не демократической", однако пояснила, что будет использовать свое положение в ней, чтобы поддержать Байдена.

Когда процесс голосования был завершен, результаты выборов по всей стране, утвержденные выборщиками штатов и избиркомами, были направлены в Вашингтон. Их формальное утверждение состоится на совместном заседании двух палат Конгресса - Сената и Палаты представителей, шестого января, которое пройдет под председательством вице-президента США Майка Пенса.

В последние десятилетия этот процесс носил в основном церемониальный характер, ему уделялось меньше внимания, чем основной части выборов. Однако в этом году из-за настойчивых усилий Трампа поставить под сомнение и опровергнуть результаты выборов, включая судебные иски, которые были отклонены судами по Америке, голосование выборщиков по штатам неожиданно оказалось в центре внимания политического истеблишмента, общественности и СМИ в Соединенных Штатах.

В адрес сотрудников избирательных комиссий по всей стране раздавались угрозы, например, из-за этого коллегия выборщиков Мичигана в столице штата Лансинге провела свои слушания в закрытом здании местного Конгресса, где присутствовало много полицейских. Аризона держала в секрете место собрания своих выборщиков. Висконсин также закрыл свое здание Капитолия, пропуская выборщиков через боковой вход для обеспечения их безопасности.

Байден заявил, что демократия восторжествовала

Джо Байден обратился к нации всего через несколько минут после того, как Коллегия выборщиков объявила его победителем на выборах 2020 года. "Вместе с избранным вице-президентом Харрис мы получили 306 голосов выборщиков", - сказал Байден, выступая из Уилмингтона, штат Делавэр, отметив, что он выиграл с таким же перевесом, что и Дональд Трамп в 2016 году. Он похвалил американскую общественность, особенно сотрудников избирательных комиссий и официальных лиц, ответственных за проведение выборов во время смертоносной пандемии.

"Пламя демократии зажглось в этой стране давным-давно, теперь мы знаем - ничто, даже пандемия или злоупотребление властью не может погасить это пламя", - сказал Байден во время его почти пятнадцатиминутной речи. Он подверг критике действия президента и некоторых из его сторонников из Республиканской партии, требовавших отменить результаты выборов. "Это настолько крайняя позиция, которую мы никогда раньше не видели, позиция, которая отказывается уважать верховенство народа и отказывается соблюдать нашу Конституцию. К счастью, Верховный суд единогласно, немедленно и полностью, отклонил это усилия", - заявил Байден, добавив, что суды дали четкий сигнал президенту Трампу, что "они не будут участвовать в беспрецедентном нападении на американскую демократию".

Почему Трамп не принял результат?

Несмотря на утверждение результатов выборов, президент Трамп не принял их результат, о чем дал понять еще до голосования 14 декабря. В прошлом месяце действующий президент заявил, что покинет свой пост в январе, если Байден будет признан победителем на выборах. Но накануне голосования в понедельник он продолжал делать заявления о фальсификации выборов, в том числе о мошенничестве при голосовании по почте.

Иски Трампа и его сторонников были отклонены судами всех уровней и по всей территории Соединенных Штатов, в том числе в понедельник Верховным судом штата Висконсин и на прошлой неделе Верховным судом США. Советник Трампа Стивен Миллер сообщил Fox News о наличии "альтернативного списка" выборщиков-республиканцев, которые поддержали Трампа. Однако в федеральном законе четко указано, что результаты, подтвержденные по всей стране официальными лицами как демократов, так и республиканцев, имеют преимущественную силу. Многие политтехнологи заявили, что усилия Трампа к отмене результатов выборов, по сути, уже сведены к нулю, даже если его сторонники продолжат подачу исков в суды об отмене итогов голосования.