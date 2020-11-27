Трамп назвал условие при котором он покинет Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если 14 декабря выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена. Об этом он сообщил на традиционном брифинге, отвечая на вопрос одного из журналистов.

"Конечно, я уйду. Однако такое голосование выборщиков будет их большой ошибкой", - цитирует американского лидера РИА Новости.

Выборы президента США состоялись третьего ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявлены. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Действующий президент США с этим категорически не согласен, он продолжает судебные тяжбы и верит в свою победу.

Ранее Дональд Трамп заявил, что имеющихся у него данных о фальсификациях на выборах достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех ключевых штатах и, как следствие, в стране в целом. Хозяин Белого дома отметил, что его следователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов. Адвокаты Трампа подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.