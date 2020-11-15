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15.11.2020 02:48
Рубрика: В мире

Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии

Фото: AP Photo / Evan Vucci Фото: AP Photo / Evan Vucci
Фото: AP Photo / Evan Vucci

Остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия призвал президент США Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Пересчет голосов, который идет в Джорджии - пустая трата времени. Его нужно остановить до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Разрыв между соперниками в Джорджии небольшой. Это обстоятельство вынуждает местные власти провести полный пересчет голосов вручную, подтвердил вице-губернатор Брэд Раффенспергер. По подсчетам ряда американских СМИ, у бывшего вице-президента 49,5% голосов, а у его соперника - 49,2%.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он победил на выборах в Пенсильвании своего соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена. Напомним, всеобщие выборы в стране состоялись третьего ноября. Подсчет голосов все еще продолжается. Генеральный прокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследования заявлений о возможных нарушениях на президентских выборах.

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