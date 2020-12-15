Разработка лекарств и технологий остается в приоритете ученых СГ

За годы строительства Союзного государства, констатировал ученый, партнеры "значительно продвинулись в таких сферах, как ИКТ, космос, медицина, машиностроение. Есть разработки и в области энергетики, экономики, сельского хозяйства". По его словам, сейчас завершается работа над концепцией программы "Разработка технологий обнаружения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам для повышения эффективности оказания персонализированной медицинской помощи".

Руководитель комитета уточнил, что в текущем году выполняется семь научно-технических программ СГ: "Автоэлектроника", "Технология-СГ", "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства", "Спинальные системы", "ДНК-идентификация", "Комбикорм-СГ", "Интеграция-СГ". В стадии подготовки находятся 32 проекта концепций новых союзных программ, шесть из которых - в высокой степени готовности.

В совместные планы включены разработки технологий и создание коллекции биологических материалов. Полученные данные, конкретизировал цели исследователей председатель ГКНТ, "могут быть использованы в будущем при появлении новых инфекционных заболеваний и новых сведений об устойчивости микроорганизмов к лекарствам".

Чем больше достижений дарят миру атлетические арены, тем актуальнее становятся и вопросы спортивной медицины, подчеркнул Шумилин. Он сообщил, что специалисты уже готовят проект "цифровой платформы диагностики ранних нарушений скелетно-мышечной системы спортивно одаренных детей по интегрированным показателям опорных взаимодействий и двигательно-координационных способностей". По этой программе будут разработаны новые системы подготовки спортсменов с учетом генетической и индивидуальной предрасположенности к нагрузкам.

А по программе "Безопасность-СГ" планируется разработать технические средства предупреждения природных и техногенных катастроф, создать специальное технологическое контрольно-измерительное испытательное и метрологическое оборудование нового поколения.

Ученые планируют создание и новых биомедицинских клеточных продуктов, клеточных линий на основе методик редактирования генома. Кроме того, планируется совместно разработать технологии, материалы и оборудование для 3D-печати, а программа "Ускоритель-СПР" предполагает разработку комплекса на основе сверхпроводящих резонаторов, создание их полномасштабного производства.