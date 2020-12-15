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15.12.2020 18:30
Рубрика: Власть

Музейный комплекс "Дорога памяти" открыли для посещения

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Подмосковный музейный комплекс "Дорога памяти" открыл двери для всех желающих. Согласно постановлению губернатора области, с 14 декабря возобновилось посещение гражданами региональных музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых комплексов. Историческая площадка в парке "Патриот" тоже попала в этот список.

Фото: kinopoisk.ru
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В Минобороны РФ, которое курирует ее деятельность, корреспонденту "РГ" сказали, что в будние дни "Дорога памяти" будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 19.00. А в выходные - с 09.00 до 21.00. В связи с пандемией коронавируса, установлено требование: посетители и сотрудники музейного комплекса должны соблюдать все необходимые меры санитарные правила.

В ведомстве подсчитали, что с момента открытия музейный комплекс "Дорога памяти" посетило более 600 тысяч человек, там было проведено около ста различных мероприятий. Среди них фестиваль "Спасская башня", "Фестиваль фейерверков", празднование Дней ВДВ, Службы тыла, Сухопутных войск и многие другие. В памятные даты - 7 ноября и 5 декабря - здесь организовали военно-исторические реконструкции сражений под Москвой в 1941 году.

В музее размещены ценные исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея Вооруженных сил.

Главное место здесь занимает уникальная мультимедийная галерея "Дорога памяти", где создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны. Грандиозный проект объединил более 30 миллионов снимков фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры, военных корреспондентов и других участников Великой Отечественной войны.

В Минобороны отметили, что основная задача музейного комплекса "Дорог памяти" - увековечить имена солдат, офицеров, тружеников тыла, партизан, всех, кто участвовал в Великой Отечественной. Посетители музея могут найти в его базе данных родственника, сражавшегося за Родину. Вдоль галерей музея установлены 174 постамента с 15 000 гильз с землей, которая была собрана в местах захоронения воинов из более 44 стран мира.

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