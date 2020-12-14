Музеи Подмосковья открываются после двухмесячного перерыва

В Подмосковье возобновляют работу музеи, которые были закрыты два месяца из-за коронавирусных ограничений. Об этом рассказала на пресс-конференции министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она уточнила, что ни одна подмосковная музейная площадка не закроется на новогодние праздники. Исключение - 1 января, который для музеев станет выходным. Во все остальные дни длинных каникул выставочные залы будут принимать посетителей. А "Новый Иерусалим" в Истре и Серпуховский историко-художественный музей даже продлят время работы до 21:00. Кстати, Серпуховский музей выходит из карантина с новой выставкой, посвященной русской художественной культуре конца XIX - начала XX веков, на которой будут представлены порядка 90 картин и скульптур из различных федеральных музеев.

Харламова советует покупать билеты на экспозиции через интернет, для этого все музеи ввели электронную продажу билетов на своих сайтах. Электронная система продажи билетов поможет контролировать наплывы посетителей, предупреждая нежелательную сейчас толкучку на входе.