Новым директором Политехнического музея назначена Елена Проничева

Новым генеральным директором Политехнического музея назначена Елена Проничева. Она сменила на этом посту Юлию Шахновскую, возглавлявшую музей с 2013 года. Об этом во вторник на встрече с коллективом музея сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Сегодня приказом Министерства культуры РФ генеральным директором Политехнического музея назначена Елена Владимировна Проничева", - сказала Манилова.

До прихода в Политехнический музей Елена Проничева занимала должность исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности.

Досье "РГ"

Елена Проничева в 2005 году окончила МГИМО МИД РФ. В разное время работала на разных должностях в Государственной Думе РФ (комитет по бюджету и налогам), в "Газпроме" (департамент внешнеэкономической деятельности), "Газпромбанке". Пост исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности занимала с 2013 года.