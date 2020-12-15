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15.12.2020 20:28
Рубрика: Власть

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Владимир Путин дал указания по газификации Тверской области
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8337)
Владимир Путин призвал тверского губернатора синхронизировать работу по газификации с "Газпромом", чтобы газ дошел до конечного потребителя.
Игорь Руденя рассказал Владимиру Путину о том, как идет борьба с COVID в регионе. Фото: РИА Новости Игорь Руденя рассказал Владимиру Путину о том, как идет борьба с COVID в регионе. Фото: РИА Новости
Игорь Руденя рассказал Владимиру Путину о том, как идет борьба с COVID в регионе. Фото: РИА Новости

"Для нас это ключевой фактор вообще развития экономики. У нас из 42 муниципальных образований 13 не газифицированы, вообще газа нет, притом, что через нас проходит большое количество нефтепроводов и газопроводов международного значения", - заявил на встрече с президентом в Кремле Игорь Руденя. "Сейчас сформирована программа с компанией "Газпром", - доложил губернатор. "Мы сможем завершить программу газификации к 2025 году, то есть в каждом муниципалитете практически будет газ. И это означает возможность привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест", - заметил он.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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"Нужно синхронизировать эту работу с "Газпромом", чтобы до конечного потребителя "последняя миля" была реализована. Это же вы должны делать", - сказал Владимир Путин. "Так и стараемся делать. Программа разделена на две части и финансируется на две части", - ответил собеседник. Он уточнил, что из 23 млрд рублей (программа общей газификации) 15,9 млрд финансирует "Газпром" и около 7 млрд - Тверская область.

Много внимания было уделено борьбе с коронавирусом. В области есть необходимый коечный фонд, запас прочности достаточный. "Надеемся, что распространение коронавирусной инфекции у нас находится под контролем", - сказал Руденя.

Президент поинтересовался, вводились ли какие-то ограничения. Губернатор рассказал о лимите на массовые мероприятия - не более 500 человек. "Прилично", - оценил Путин. "У нас на самом деле нет такой плотности, - пояснил губернатор. - У нас самая большая территория в ЦФО, и поэтому все мероприятия проходят только на открытом воздухе, если про спортивные говорить. Если говорить про культурные учреждения, театры, детские театры, заполняемость не более 50 процентов; она на самом деле меньше".

"У нас люди очень сознательные. Надо отметить, что каких-то злоупотреблений не происходит. И сегодня, говоря про ограничения, конечно, задача - сохранить рабочие места и экономику, но не в ущерб здоровью граждан", - продолжил докладчик. Большим подспорьем он назвал социально ответственные компании, коммерсантов, которые раздают людям маски.

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По словам Рудени, главная задача - "привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме". "Полагаю, что сегодня закрытие экономики может нанести гораздо больший урон, чем очень жесткая борьба с эпидемией", - сказал он.

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Путин отметил, что в регионе уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране, и еще поинтересовался, чувствуется ли позитив от трассы М-11. "Думаю, что просто нет людей, которые могли бы что-то сказать отрицательное", - ответил собеседник. Теперь компании могут спокойно иметь штаб-квартиру в Тверской области - добираться и до Москвы, и до Санкт-Петербурга очень удобно. Но есть и "негативные штрихи" - не так быстро формируется система заправок и мест для отдыха. "Сейчас идет работа, и, надеюсь, к концу 2021 года уже этот пробел будет восполнен по заправкам и по местам отдыха для тех, кто едет по этой трассе", - сказал Руденя.

Тем временем

Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах главы США, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир. С учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества, убежден президент России. Путин выразил готовность к взаимодействию и контактам с Байденом.

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