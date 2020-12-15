Собянин поздравил московский завод Renault с выпуском 1,5-миллионного автомобиля

С конвейера столичного завода "Renault Россия" сегодня сошел полуторамиллионный автомобиль. Им стал новый Renault Kaptur с автоматической коробкой передач нового поколения. Вместе с директором предприятия Яном Птачеком в торжественной церемонии по этому случаю принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, этот завод можно считать совместным проектом правительства Москвы и компании Renault. "Думаю, что ни компания, ни правительство точно не пожалели об этом проекте, - сказал глава города. - Он год от года развивается, и сегодняшнее 15-летие - не просто формальность, юбилей, это действительно веха в развитии завода. И полуторамиллионный автомобиль уже не тот, с которого вы начинали. Это совершено другая машина и хорошо, что и в прошлом году, и в этом, и в следующем запускаются все новые модели. Каждая модель на самом лучшем мировом уровне".

Особенно важно, по мнению Собянина, что предприятие, несмотря на пандемию, продолжает вкладывать инвестиции в развитие. В частности, в этом году введен большой корпус, который расширил его возможности. Завод продолжает работать, работает коллектив, людям стабильно выплачивается заработная плата.

Напомню, история группы компаний Renault в России началась 15 лет назад именно здесь, на территории бывшего советского автогиганта АЗЛК. Тех "Москвичей", которые выпускал он, давно нет, да и кто бы их купил сегодня? Зато автозавод у российской столицы по-прежнему есть. Да такой, которым можно гордиться. У него самый высокий уровень локализации производства среди всех иностранных автопроизоводителей, работающих в России. Это высокоавтоматизированное производство, на котором задействованы 150 стационарных роботов. На 100 процентов автоматизирована внутризаводская логистика. Доставку и перевозку комплектующих по территории предприятия производят 160 беспилотников, произведенных здесь же, на Renault. С нынешнего года такие беспилотники используются и в московских больницах для перевозки постельного белья и питания.

Для 5 тысяч москвичей Renault - это, прежде всего, стабильная работа с вполне приличной даже по московским меркам зарплатой. Взглянув на вакансии, я обнаружила, что слесарей, например, там приглашают на 85 тысяч рублей.

Ну а у покупателей продукция предприятия ценится за доступность и регулярное обновление модельного ряда. Если бы это было не так, то разве за 15 лет здесь выпустили бы полтора миллиона автомобилей при нынешней конкуренции автопроизводителей?