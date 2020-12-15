В Подмосковье закрыли скандальный полигон "Ядрово"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев закрыл полигон твердых коммунальных отходов "Ядрово" в Волоколамском округе. Эта свалка работала 40 лет и в последние три-четыре года была причиной нескольких крупных скандалов в Волоколамске.

По документам ресурсные мощности свалки не истекли - сюда можно было бы привезти еще порядка миллиона тонн отходов. Но местные жители настоятельно требовали закрытия - их дети слишком часто обращались к врачам с непонятными аллергиями и обострением бронхо-легочных заболеваний. Жители во всем винили свалку и даже однажды на митинге побили главу городского округа за бездействие. На том митинге досталось и губернатору - его закидали снежками. "Здесь находятся люди, которые проявляли высокую гражданскую активность. У нас, я признаю, сначала были тяжёлые баталии, потом диалог, и нужно отдать должное - мы нашли общий язык", - сказал Андрей Воробьев, приехав в Волоколамск на закрытие полигона. Следующий этап - рекультивация "Ядрово". И затягивать с ней власти не станут.

Мусор, который прежде везли на эту свалку, теперь будут доставлять в Можайский район, где в ближайшую пятницу откроется современный комплекс переработки отходов "Храброво".

Напомним, в 2013 году, когда Андрей Воробьев возглавил Московскую область, на ее территории работали 39 полигонов. В этом году не останется ни одного - все свалки старого образца, куда отходы просто сваливались одной большой кучей, закрыты. "Ядрово" стало 36-м полигоном, прекратившим деятельность. Еще три свалки "Лесная" в Серпухове, "Малая Дубна" в Орехово-Зуеве и "Озёры" в одноименном округе будут закрыты в ближайшие две недели. Им на смену приходят современные комплексы переработки отходов, где значительная часть мусора идёт не под захоронение, а на переработку.