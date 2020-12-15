В Рыбинске прошло состязание полиграфистов

Участники пятого международного конкурса "Искусство печати", прошедшего онлайн на базе Рыбинского полиграфического колледжа, соревновались на симуляторе плоской офсетной печати, разрабатывали плакаты и упаковки под таблетки, готовили в печать фотографии для путеводителей.

По словам руководителя многопрофильного сетевого ресурсного центра профессиональной подготовки колледжа Евгения Белорусова, впервые конкурс прошел в 2015 году. Рыбинцы тогда единственные в России имели французский тренажер SHOTS оператора шестикрасочной печатной машины - специально разработанный пакет программного обеспечения для обучения и оценки профессиональных навыков печатников и технологов полиграфического производства по стандартам WorlldSkills. Поскольку другие участники конкурса такого пособия не имели, колледж предоставлял им возможность перед конкурсом потренироваться.

Сегодня такие симуляторы есть уже более чем в десятке колледжей, а потому и участников конкурса стало намного больше. Например, в этом году в номинации "Симулятор плоской офсетной печати" соревновались 20 студентов и девять преподавателей. Всего же в "Искусстве печати-2020" участвовали 74 представителя профессиональных образовательных учреждений Хабаровска, Новосибирска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Твери, Уфы, Казани, Саратова, Ростова-на-Дону, Москвы, Ярославля, Рыбинска, Углича, Республик Беларусь и Казахстан.

- Первый конкурс с использованием тренажера был организован внутри локальной сети LAN, была задействована только одна рабочая станция. В связи с расширением участников конкурс "Искусство печати" был перенесен в облако, и на этот раз уже 14 колледжей могли решать задачи на тренажере, - рассказал Евгений Белорусов.

В номинации "Графический дизайн" конкурсанты разрабатывали плакаты

Будущие полиграфисты в процессе имитации печати должны были получить качественный оттиск за определенное время, устранив неполадки и неисправности в самой печатной машине и ее настройке. Кстати, победителей в этой номинации определяют и награждают сами представители французской компании - изготовителя симулятора. На их взгляд, в этом году лучшими оказались представители Санкт-Петербургской академия управления городской средой, градостроительства и печати. Второе и третье места у студентов из Минска и Рыбинска. У преподавателей "серебро" и "бронзу" завоевали представители Москвы и Архангельска.

В номинации "Графический дизайн" конкурсанты разрабатывали плакаты и упаковку под таблетки от COVID-19 для виртуальной фармацевтической компании, в номинации "Фотография" готовили к печати серии фото для путеводителей по своим городам, соблюдая требования к параметрам изображения. Конкурсанты по направлению "Туризм" разрабатывали экскурсию по своему городу на тему "Становление и развитие полиграфической отрасли в городе, регионе".

Компетентно

Роман Колесов, зампредседателя правительства Ярославской области:

- Для экономического развития страны необходимы кадры, которые могут использовать самые современные технологии, соответствовать самым высоким мировым стандартам. Наша региональная система образования ориентирована на их подготовку. Совсем скоро благодаря нацпроекту "Образование" в Рыбинском полиграфическом колледже будут открыты пять мастерских, оснащенных новейшим оборудованием.