Приморских врачей начали прививать от коронавируса

Первую партию в 500 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак", поступившую в край в конце прошлой недели, распределили в пять медицинских учреждений края. Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, вакциной на добровольной основе будут прививать врачей из "красных зон".

В министерстве здравоохранения Приморья отметили, что перед вакцинацией все, кто вошел в список иммунизации, предоставляют свежий результат теста на антитела к коронавирусу и проходят первичный медицинский осмотр. Еще раньше среди медиков-добровольцев провели анкетирование, чтобы выяснить наличие хронических заболеваний и аллергических реакций.

"В первую очередь прививаются медицинские работники, те, кто стоят на защите здоровья жителей Приморья и входят в максимальную категорию риска. Для того, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи населению, врачи должны быть защищены от инфекции. Сегодня медицинские работники получают первую прививку. При отсутствии нежелательных реакций через 21 день их пригласят на вторую", - рассказала главный врач владивостокской поликлиники № 6 Виктория Счасная.

Иммунитет формируется в течение 42 дней. На протяжении этого времени заражение и заболевание возможно, затем должен включиться механизм, подавляющий размножение вирусов.

Напомним, что первая тестовая вакцинация прошла в Приморье в сентябре, тогда привились 42 медика. Все они перенесли вакцинацию благополучно, в период формирования иммунитета никто не заболел.

По данным оперштаба на 15 декабря, за последние сутки в крае выявлено 242 заболевших. За весь период пандемии заболел 25 461 приморец. Количество выздоровевших увеличилось на 246 - до 17 897 человек.