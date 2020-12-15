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15.12.2020 10:52
Рубрика: Происшествия

Стали известны подробности пожара в пансионате в Башкирии

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Новые подробности трагедии, которая произошла в деревне Ишбулино Абзелиловского района в ночь на 15 декабря, сообщили в пресс-службе главы республики по итогам заседания оперативного штаба по расследованию причин произошедшего.

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан/ТАСС
В сгоревшем пансионате в Башкирии не проводились проверки безопасности

По уточненным данным, число госпитализированных после пожара в частном пансионате, который работал без лицензии, увеличилось до трех. Здание 1960-х годов постройки в действительности числилось как жилой дом. Также сообщается, что он был оборудован двумя пожарными извещателями, которые сработали. В районе ввели режим ЧС. По словам главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова, трое постояльцев пансионата сейчас находятся в больнице, еще двое выживших - в пункте временного размещения.

Глава Башкирии Радий Хабиров, выехавший на место происшествия, заявил, что все расходы по похоронам погибших возьмет на себя правительство РБ. Родственникам погибших окажут материальную помощь, а тех кто выжил при необходимости эвакуируют в Уфу.

- Самое важное - это профилактические мероприятия, чтобы трагедия не повторилось. Необходимо разобраться, сколько у нас подобных учреждений, организовать межведомственную комиссию с участием МЧС, Госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных структур, провести проверки и консультации, - отметил Радий Хабиров. - Сложно предполагать, что произошло в Ишбулино. Поэтому пока воздержимся от комментариев - кто виноват. Да, эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей. Вопросы эвакуации всегда должны быть проработаны.

Также власти помогут жителям соседнего дома, который пострадал в результате пожара.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, в огне погибли семь мужчин и четыре женщины. По их данным, среди спасенных - трое мужчин-постояльцев и одна сотрудница дома престарелых. Она сообщила пожарным, что услышав звук извещателя, тут же начала вытаскивать постояльцев через окно.

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