В Башкирии завели дело по факту смерти 11 человек при пожаре в пансионате

По факту смерти 11 человек во время пожара в частном пансионате для престарелых в деревне Ишбулдино Абзелиловского района возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Об этом сообщили в региональном следкоме.

Пожар в здании, принадлежащем автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых", начался в ночь на 15 декабря. В этот момент, по предварительным данным, там находились 15 человек. Четверо успели выбежать на улицу. В ходе тушения были обнаружены тела 11 человек.

На место происшествия выехали руководство и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, руководитель и следователи территориального следственного отдела СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС, уточнили в управлении СКР по РБ.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, чтобы назначить комплекс судебных экспертиз для установления точных причин смерти погибших и причины возгорания здания. Идет допрос очевидцев. У руководства АНО проверят документы, на основании которых его сотрудники оказывали услуги пожилым. Также будет проверено соблюдение в доме престарелых правил противопожарной безопасности.

Уголовное дело будет расследовать следственно-оперативная группа под руководством следователя по особо важным делам, в состав которой включены следователи и следователи-криминалисты. На месте уже создали оперативный штаб для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб.

Также проверку по факту пожара организовала прокуратура Башкирии. В ведомстве сообщили, что проверят соответствие объекта противопожарным и иным требованиям, а также полноту действий контролирующих органов.