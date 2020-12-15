В Башкирии проверят все пансионаты с круглосуточным пребыванием людей

Прокурор Башкирии Владимир Ведерников поручил прокурорам городов и районов региона проверить все пансионаты с круглосуточным пребыванием людей. Поручение связано с трагедией, которая произошла в деревне Ишбулдино Абзелиловского района.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, проверке подвергнутся все специализированные социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей. Прокуроры должны по каждому из них дать оценку законности создания, проверить, где и в каких условиях они работают, соблюдаются ли требования противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Между тем депутаты Госсобрания РБ ранее предложили ввести в России лицензирование частных домов престарелых и направили соответствующие поправки в Федеральный закон в Совет законодателей при Федеральном Собрании.

- Сейчас большинство пансионатов для пожилых людей работают "в тени". Контролируются только те организации, которые добровольно входят в реестр поставщиков социальных услуг, но их очень мало. Об их деятельности становится известно только тогда, когда в них происходят пожары, несчастные случаи либо вскрываются вопиющие факты грубого обращения с постояльцами. Введение лицензирования позволит упорядочить работу таких организаций, наладить должный контроль и защитить права граждан. Необходимо как можно скорее внести изменения в законодательство. Государство должно взять ситуацию под контроль, - отметил спикер башкирского парламента Константин Толкачев на своей странице в Facebook.

Напомним, пожар в частном пансионате в Абзелиловском районе унес жизни 11 постояльцев.