В Башкирии задержали руководительницу сгоревшего пансионата

Руководительница автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых (Дом милосердия)" задержана по подозрению в совершении преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Сейчас с женщиной проводят следственные действия, после этого будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также в управлении СК по Башкирии сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг в доме престарелых по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Его соединили с основным делом в одно производство.

Личности погибших в пансионате установлены. Это 11 постояльцев: четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 57 до 80 лет - жители Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области, уточнили в следкоме.

Напомним, пожар в частном пансионате "Дом милосердия", расположенном в частном доме в деревне Ишбулдино Абзелиловского района, произошел в ночь на 15 декабря. При пожаре погибли 11 человек, а пять человек успели эвакуироваться.