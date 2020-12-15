В Самарской области сделают "Карту жителя" - универсальный комплекс электронных сервисов на базе национальной платежной системы "Мир". Пилотную партию пластика выпустят уже в декабре. А начало массового выпуска, как сообщили в правительстве региона, намечено на апрель-май 2021-го. Власти анонсируют широкий спектр возможностей: от оплаты товаров и услуг до получения различных социальных выплат.

- Уже создана информационная система "Карта жителя Самарской области" - комплексное технологическое решение, автоматизирующее основные процессы работы электронной карты, отработаны схемы взаимодействия между ключевыми участниками проекта - банками-эмитентами, транспортными компаниями и оператором проекта. Интернет-портал и мобильное приложение тестируются в режиме опытной эксплуатации, - сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Особенность самарского варианта "Карты жителя" вдобавок к уже используемому в других регионах кешбэку за проезд в муниципальном транспорте - предоставление бонусов и скидок торговых сетей и сервисных организаций. Чиновники полагают, что эта опция привлечет к продукту на только покупателей, но и торговые сети, которым не нужно будет тратиться на выпуск собственного пластика.

По данным регионального правительства, о готовности участвовать в проекте заявили более двадцати торгово-сервисных организаций - это супермаркеты, рестораны, сервисы доставки, аптеки, магазины бытовой химии, детские супермаркеты, продавцы золота, отель и другие. Поначалу задействуют четыре банка-эмитента, но впоследствии их число вырастет.

- Чем больше организаций присоединится к программе, там выгоднее это будет для клиентов. Поскольку эмитировать карты поручено банкам, то и они заинтересованы в продвижении системы, - говорит директор компании E.M.Finance Евгений Марченко. - Все больше госуслуг доступно держателям "Мира". Если система предоставит разнообразные сервисы, то клиенты будут заинтересованы там и остаться. Полного отказа от других банковских продуктов не произойдет, но очевидно, что со временем "Мир" займет лидирующие позиции среди платежных систем в России.

Функции "Карты жителя" не ограничатся платежными сервисами. Пользователи мобильного приложения смогут получать актуальные новости и афишу массовых мероприятий. Возможно использование карты в виде пропуска на такие мероприятия. Также есть предложение дополнить функционал, включив сервисы для туристов. Социальная карта на оплату поездок в городском транспорте не исчезнет, но со временем ее функционал будет интегрирован в "Карту жителя Самарской области".

Кроме того, по информации министра социально-демографической и семейной политики региона Марины Антимоновой, ведомство решает вопросы по обеспечению доступа через приложение к государственным услугам по социальной поддержке.

Кстати, жители Оренбургской области в начале следующего года получат похожую универсальную карту на базе "Мира". В меню функций: государственные и коммерческие услуги, реализация возможностей банковских, скидочных (бонусных) карт, оплата проезда, в том числе льготного, данные полиса ОМС, право получения льготных лекарств, а также электронная цифровая подпись. .

Компетентно

Александр Мешалкин, управляющий ОО "Самара" Нижегородского филиала РГС Банка:

- Если условия получения будут минимальны, мобильное приложение обеспечит удобство и высокую степень защиты от мошеннических действий, то карта однозначно станет востребованной у клиентов. Для банков и бизнеса это расширение клиентской базы с перспективой привлечения клиентов разных категорий. Окончательную выгоду просчитать сейчас трудно, так как возможны законодательные ограничения по установлению комиссий. Наконец, могут возникнуть определенные технические сложности при объединении всех услуг воедино. Если получится эти проблемы решить, то у проекта хорошие перспективы.

А как у соседей?

Жители Пензы с августа пользуются социальной картой "Забота", позволяющей получить дополнительные скидки в магазинах, аптеках, а также муниципальных предприятиях, оказывающих различные услуги: бани, парикмахерские, зоопарк, театры и парки аттракционов. Ранее в Пензе были только льготные дорожные карты для получения скидки при оплате проезда.

К проекту на первом этапе присоединились 14 частных партнеров, сейчас их уже более 30. Всего "заботливую" скидку предоставляют около 400 торговых объектов. Бесплатно получить электронную карту могут пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи через МФЦ. На сегодня мэрией Пензы выдано 43,5 тысячи социальных карт. Они бессрочные, обслуживание бесплатное.

Пилотный проект тестируется только в областном центре, но при успехе его планируют распространить и в сельской местности. Кстати, сельчане уже выражают недовольство, так как бывают наездами в Пензе, но не могут воспользоваться льготами. Аналогичный проект в ближайшее время планируют запустить в городе Заречном и Пензенском районе.