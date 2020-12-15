В сгоревшем пансионате в Башкирии не проводились проверки безопасности

В сгоревшем пансионате для престарелых в деревне Ишбулдино Абзелиловского района не проводились проверки соблюдения мер пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пансионат не был зарегистрирован как социальный объект с круглосуточным пребыванием.

Между тем, как сообщил источник в администрации Абзелиловского района, по уставу ночевать там было можно, но здание представляло собой обычный жилой дом 1968 года постройки, который не подходил под требования для пансионатов. В нем было установлено всего два пожарных извещателя.

Директору выдавались предписания о необходимости обеспечить пожарную безопасность, однако она этого не выполнила. Почему в момент пожара в доме ночевали 14 человек вместо 10, выясняет следствие.