АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги Года промышленной безопасности

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги реализации комплексных мероприятий тематического Года промышленной безопасности и производственного контроля, объявленного ПАО "Транснефть" в 2020 году.

В соответствии с утвержденными графиками в течение года на объектах проводились мероприятия по диагностике технического состояния основного и вспомогательного оборудования, которые позволяют оценить сроки дальнейшей безопасной эксплуатации производственной инфраструктуры АО "Транснефть - Западная Сибирь". Территориальными управлениями Ростехнадзора проведено 17 проверок на объектах предприятия в Ишимском, Омском, Новосибирском, Красноярском и Томском районных нефтепроводных управлениях. По итогам проверок выданы положительные заключения.

Для поддержания готовности персонала к оперативным действиям в условиях нештатных ситуаций на производственных объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь" в текущем году проведено 1360 учебно-тренировочных занятий. На укомплектование аварийно-спасательных формирований необходимым специальным оборудованием, техникой и материалами (нефтесборщиками, боновыми заграждениями, сорбентами) предприятие за отчетный период направило более 200 млн рублей.

Продолжилось внедрение современных информационных разработок. Предприятие приняло в промышленную эксплуатацию новый программный комплекс, позволяющий автоматизировать расчеты допустимого рабочего давления на линейной части магистральных и технологических трубопроводов. Также внедрена Единая система диспетчерского управления, посредством которой осуществляется централизованное управление всей сетью магистральных трубопроводов в зоне ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь". Мониторинг процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов из единого диспетчерского пункта позволяет повысить скорость обмена информацией между операторами перекачивающих станций, территориальным диспетчерским пунктом в г. Омске и Центральным диспетчерским пунктом ПАО "Транснефть" и сократить время для принятия оперативных решений.

Во второй половине года реализован механизм дистанционной проверки знаний работников с использованием единого портала тестирования Ростехнадзора. 423 сотрудника прошли аттестацию в дистанционном режиме. Дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности получили 102 работника.

АО "ТОМЗЭЛ", дочернее предприятие АО "Транснефть - Западная Сибирь", в 2020 году было признано победителем регионального конкурса "Лучшая организация Томской области по охране труда" в номинации "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек). Департамент труда и занятости населения Томской области отметил в числе приоритетов деятельности АО "ТОМЗЭЛ" улучшение условий труда сотрудников и обновление оборудования.

Результатом эффективной работы АО "Транснефть - Западная Сибирь" в области промышленной безопасности является отсутствие несчастных случаев и аварийных ситуаций на производственных объектах.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"