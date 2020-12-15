Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями

В Сети опубликовано видео первого полета самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.

Этот полет предусматривал проверку режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

На видеозаписи показано, как самолет готовится к взлету, а также сам момент взлета - с разных ракурсов. Отметим, что продолжительность данного полета составила 1 час 25 минут.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева.