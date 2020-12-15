Особые экономические зоны появятся в Красноярске и Омске

На территории Красноярского края и городского округа г. Омска появятся особые экономические зоны. Их создание было одобрено на заседании специальной рабочей группы под руководством полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Сейчас в России действуют 36 особых экономических зон, 92 территории опережающего развития (ТОР) в моногородах и ЗАТО, 22 ТОР на Дальнем Востоке и одна ТОР в Арктике, рассказал полпред. Теперь появятся еще 2 ОЭЗ.

Реализация проекта "Енисейская Сибирь", в состав которой войдет ОЭЗ "Красноярская технологическая долина", позволит сконцентрировать на единой площадке производственные мощности в сфере алюминиевой промышленности. В рамках данной ОЭЗ к 2030 году планируется сформировать не менее 1300 рабочих мест, осуществить свыше 16 млрд рублей инвестиций.

На ОЭЗ "Авангард" в Омске будут реализованы проекты в сфере нефтехимии. К 2030 году будет сформировано не менее 734 рабочих мест, осуществлено более 23 млрд рублей инвестиций.

"Одна из задач, которую ставит перед нами руководство страны, - постоянно улучшать инвестиционный климат, а для этого в том числе нужно совершенствовать режимы преференциальных территорий, - сказал Трутнев. - Делать все для того, чтобы инвестор был заинтересован расширять производства и формировать новые рабочие места".

Этот год стал рекордным по количеству новых ОЭЗ: было создано 6 новых площадок в регионах. Всего на текущий момент в России функционируют 36 особых экономических зон, которые привлекли 830 резидентов с заявленным объемом инвестиций более 1 трлн рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 42 тысяч новых рабочих мест.