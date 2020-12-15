В Карелии для фигурантов "сямозерского" дела запросили реальный срок

Государственный обвинитель потребовал для экс-главы Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и бывшей его заместительницы, а ныне руководителя управления - Людмилы Котович - по шесть лет колонии-поселения. Они являются фигурантами уголовного дела о гибели на озере Сямозеро 14 детей.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Анатолия Коваленко - Михаил Ямчитский. Он также добавил, что и в 2018 году, когда первый раз рассматривали это дело, для сотрудников ведомства просили такое же наказание.

Напомним, трагедия произошла в июне 2016 года. 47 детей и четверо сопровождающих из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились в несанкционированное водное путешествие к островам в центре озера, несмотря на плохие погодные условия. Высокие волны и ветер перевернули лодки. Дети оказались в воде, часть из них смогла добраться до островов, другим не повезло. Тела 13 погибших подростков нашли сразу. Четырнадцатого искали почти восемь суток. Его обнаружили через неделю, тело прибило к берегу.

Бывший директор лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов уже получили 9,5 лет колонии общего режима. Главу Роспотребнадзора и его заместителя обвиняли в халатности, но в суде их освободили от наказания, посчитав, что вина не доказана.

В 2019 году по требованию прокуратуры вернулись к рассмотрению дела. В настоящее время в суде идут прения.