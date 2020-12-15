В Карелии для фигурантов "сямозерского" дела запросили реальный срок

Новости

В ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с эпидемиями 15:25
Еще одна компания получила разрешение производить вакцину "Спутник V" 15:22
Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов 15:13
Медсестры и акушерки получат подъемные при переезде на село и небольшие города 15:01
Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии 14:59
Какую музыку родители чаще всего включают своим детям 14:53
Названы лауреаты премии "Клио" 14:48
Уральца задержали за посылку с наркотиками под видом конфет из США 14:47
Беларусь может принять закон об иноагентах по примеру РФ 14:44
Лукашенко оценил расходы на создание белорусской вакцины 14:18
Лавров: Дейтонское соглашение не нуждается в пересмотре 14:18
Тест на IQ подтвердил необычайно высокий уровень интеллекта врановых 14:14
В Могадишо проходят массовые антиправительственные митинги 14:12
Убийце из Армавира проведут посмертную психиатрическую экспертизу 14:09
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса 14:01
ТРЦ "Европейский" грозит миллионный штраф за нарушения антиковидных мер 13:52
85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус 13:43
Русский национальный балет "Кострома" дебютирует в Минске 13:40
Названо количество предприятий-нарушителей антиковидных мер в Москве 13:35
Мачу-Пикчу снова закрыли для посещения 13:32
Фильм "Том и Джерри" выйдет раньше запланированного 13:28
Кокорин не полетел на матч против "Зенита" 13:23
В Перми оштрафовали больницу, где не изолировали заболевших сотрудников 13:22
Госдума продлила скидку при оплате пошлины через портал госуслуг 13:19
РФС отказался переносить заседание КДК по просьбе "Спартака" 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 14:12
Рубрика: Происшествия

В Карелии для фигурантов "сямозерского" дела запросили реальный срок

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Государственный обвинитель потребовал для экс-главы Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и бывшей его заместительницы, а ныне руководителя управления - Людмилы Котович - по шесть лет колонии-поселения. Они являются фигурантами уголовного дела о гибели на озере Сямозеро 14 детей.

В Башкирии проверят все пансионаты с круглосуточным пребыванием людей

Об этом ТАСС сообщил адвокат Анатолия Коваленко - Михаил Ямчитский. Он также добавил, что и в 2018 году, когда первый раз рассматривали это дело, для сотрудников ведомства просили такое же наказание.

Напомним, трагедия произошла в июне 2016 года. 47 детей и четверо сопровождающих из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились в несанкционированное водное путешествие к островам в центре озера, несмотря на плохие погодные условия. Высокие волны и ветер перевернули лодки. Дети оказались в воде, часть из них смогла добраться до островов, другим не повезло. Тела 13 погибших подростков нашли сразу. Четырнадцатого искали почти восемь суток. Его обнаружили через неделю, тело прибило к берегу.

Бывший директор лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов уже получили 9,5 лет колонии общего режима. Главу Роспотребнадзора и его заместителя обвиняли в халатности, но в суде их освободили от наказания, посчитав, что вина не доказана.

В 2019 году по требованию прокуратуры вернулись к рассмотрению дела. В настоящее время в суде идут прения.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Гибель детей на озере в Карелии

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о направлениях сотрудничества с администрацией Байдена
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков