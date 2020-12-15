В Петербурге суд закрыл дело о нарушениях на концерте Чиж&Co

Петроградский районный суд Петербурга прекратил дело об административном правонарушении, которое было возбуждено после концерта в клубе "А2" группы Чиж&Co.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, при изучении дела правонарушений выявлено не было.

Сам концерт прошел в Петербурге 28 ноября. Организаторы должны были согласовать выступление группы в комитете по культуре Петербурга, но получили отказ. Тем не менее, концерт состоялся.

После мероприятия Роспотребнадзор по Петербургу обратился в суд. Ведомство указало в документах, что многие зрители на мероприятии были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. А осмотр бара при клубе показал, что там пыльно, грязно, а молоко хранится не в холодильнике.

Тем не менее, сам концерт группы Чиж&Co был совсем не массовым. Зал едва ли был заполнен на четверть, сами зрители рассредоточились по клубу. Повального вставания с мест, как было на концерте Басты в Ледовом дворце, не наблюдалось.

Стоит отметить, что в суде находится еще одно дело о несанкционированном концерте. В скором времени ожидается разбирательство по поводу выступления панк-группы "Бригадный подряд" в клубе "Космонавт".