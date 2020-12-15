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15.12.2020 20:46
Рубрика: Экономика

В Севастополь стали подавать воду из озера у горы Гасфорта

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В систему водообеспечения Севастополя начали подавать воду из озера у горы Гасфорта, что позволит в условиях засухи экономить ресурсы Чернореченского водохранилища. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Юлия Крымова
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По его словам, отбор воды из Гасфортовского озера начался с сегодняшнего дня. Это позволит экономить около 10 тысяч кубических метров воды в Чернореченском водохранилище в сутки.

Напомним, для решения проблемы дефицита воды в Севастополе началось строительство нового водозабора на реке Бельбек, который должен заработать в марте 2021 года. Чтобы город продержался до весны, было решено использовать резервные водоемы - пруды в Инкермане, у горы Гасфорта и в Кадыковском карьере. Планировалось, что вода из них будет поступать на водозабор на реке Черной, а оттуда - на гидроузел № 3 водоканала, где происходит очистка воды для Севастополя.

Для подачи воды из Гасфортовского озера требовалось отремонтировать старый водовод, а от Инкерманского и Кадыковского карьеров проложить новые трубопроводы. В водоканале Севастополя ранее сообщали, что как только начнут поступать дополнительные объемы воды, будет снижаться забор из обмелевшего Чернореченского водохранилища.

Озеро у горы Гасфорта популярно у туристов и спортсменов: здесь находится вейк-парк, сдаются беседки для отдыха и рыбалки, проходит ежегодное байк-шоу.

Кстати

Ранее в правительстве Севастополя сообщали, что из 3,4 миллиона кубометров воды в озере будет отобрано около 1,5 миллиона кубометров.

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