В ноябре этого года Apple совершила настоящую революцию - компания представила собственный "яблочный" процессор M1. И если раньше, покупая компьютер, потребителям приходилось выбирать между Intel и AMD, то теперь на рынке появился третий игрок - Apple, который кладет на лопатки ноутбуки и c Intel, и с AMD в плане автономности, и не только.

Комплект поставки

Apple MacBook Pro 13 2020 поставляется в картонной коробке, сделанной по всем лекалам и канонам "яблочной" компании - сразу видно, что перед вами не просто какой-то ноутбук, а именно MacBook Pro. Лэптоп сфотографирован спереди в раскрытом состоянии. В комплектацию входят сам ноутбук, кабель для зарядки USB-C и адаптер питания USB-C на 61 ватт, наклейки-яблочки и бумажки-инструкции. На задней стороне коробки написано количество оперативной и встроенной памяти и другие технические характеристики.

Внешний вид, дизайн и позиционирование

Дизайн Apple MacBook Pro 13 2020 практически никак не изменился по сравнению с Intel-версией ноутбука, за исключением одного момента: теперь на клавиатуре есть специальная клавиша для переключения языка - это очень удобно. Слева располагаются 2 порта USB-C, справа разъем для наушников.

Производительность

Пользователю предлагают две конфигурации MacBook Pro 13 2020 с процессором M1, и по факту они отличаются только объемом встроенной памяти - в одном случае это 256 Гб, а в другом - 512 Гб. Чип и там, и там одинаковый - это восьмиядерный процессор M1 с восьмиядерным графическим процессором и шестнадцатиядерной системой Neural Engine - или иначе специальным ИИ-ускорителем.

MacBook Pro 13 2020 на процессоре M1 играючи справляется с такими задачами, как обработка 4К-видео, "тяжелых" фотографий в Adobe Photoshop. Те приложения, которые еще не адаптированы под новый процессор, запускаются через специальный эмулятор - Rosetta 2, но пользователь этого даже не заметит. Rosetta 2 устанавливается один раз и после никак не дает о себе знать. А еще компьютер очень тихий - за время тестирования нам так и не удалось заставить вентиляторы включиться - хотя на лэптопе были включены и онлайн-конференция, и офисные программы, и "тяжелый" браузер Chrome.

Последний использовался специально вместо Safari, поскольку он нагружает компьютер сильнее, чем родной "яблочный" браузер. В тесте Geekbench 5 MacBook Pro показал 1730 баллов в одноядерном режиме и 7560 в многоядерном. Для сравнения - его собрат на процессоре Intel показывает 1180 баллов на одном ядре и 7200 - на другом. Выводы о производительности вполне очевидны.

Несколько слов о том, как запускаются на MacBook Pro 13 2020 с процессором M1 приложения для iPhone и iPad. Во-первых, теперь при поиске в магазине App Store видно две вкладки - "Приложения для Mac" и "Приложения для iPad и iPhone". Если пользователь купил приложения для своего смартфона, то теперь оно будет доступно ему и на компьютере. Разумеется, в некоторых случаях понадобится оптимизация управления с сенсорного интерфейса на клавиатуру и тачпад (мышь). Потенциально это означает появление еще большего количества приложений и на операционной системе MacOS - разработчикам будет гораздо проще переносить приложения, предназначенные для iPhone и iPad на Mac.

Экран

Экран нового MacBook Pro - это 13-дюймовый дисплей Retina с технологией True Tone. Редактировать видео, обрабатывать фотографии, смотреть фильмы на таком дисплее - одно удовольствие.

Автономность

Пожалуй, самая главная фишка нового "макбука" - это его автономность. При всем желании его не получится посадить даже за день. В первый день лэптоп проработал 3 часа 28 минут, во второй 8 часов 21 минуту - активно использовались такие приложения, как Zoom и Teams или оба сразу. На третий день лэптоп проработал еще три часа и был отправлен на зарядку, однако у него оставалось еще около 10%. Таким образом, можно сделать вывод, что MacBook Pro 13 2020 с процессором M1 легко выдержит два рабочих дня вне зависимости от задач, которые на нем выполняет пользователь.

Выводы

Apple MacBook Pro 13 2020 с процессором M1 - отличный лэптоп, который понравится всем, кто любит компьютеры Mac. У него великолепная производительность - по сравнению со своим аналогом на Intel он намного быстрее, о чем говорят результаты тестов в программах и бенчмарках, шикарная автономность - лэптоп способен проработать два дня на одном заряде аккумулятора. Единственный недостаток, который может быть не так критичен для фанатов техники Apple, - это несовместимость с Windows. Но тут скорее надо обращаться к Microsoft, которая должна сделать так, чтобы "десятка" поддерживала новые "яблочные" чипы. Вероятно, это произойдет в ближайшие полгода. А пока MacBook Pro 13 2020 - оптимальное решение для тех, кому нужен мощный компьютер, который работает очень долго. Цена 129 990 рублей вполне адекватна - сравнимые по характеристикам ноутбуки на других процессорах стоят дороже.