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15.12.2020 03:34
Рубрика: Общество

"Роскосмос" рассекретил документы к юбилею первой мягкой посадки на Венеру

Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru
Фото: roscosmos.ru

К 50-летию посадки межпланетной автоматической станции "Венера-7" на поверхность второй по удаленности от Солнца планеты "Роскосмос" обнародовал документы по подготовке аппарата к полету.

Фото: iStock
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"Венеру-7" от ее предшественницы отличали повышенная теплоизоляция, новый высотометр, изоляционный материал, измененный корпус, который смог выдерживать большее давление. В результате масса автоматической станции увеличилась до 500 килограммов. Спускаемый аппарат "Венеры-6" весил 380 килограммов. 17 августа 1970 года при помощи ракеты-носителя "Молния-М" с космодрома Байконур "Венеру-7" вывели на орбиту. Полет до поверхности планеты у нее занял чуть менее четырех месяцев. А там аппарат ожидали жесткие условия - давление около 100 атмосфер и температура почти 500 градусов по Цельсию. Поэтому непосредственно на планете автоматическая станция проработала около 20 минут, после чего внутренняя аппаратура нагрелась до 500 градусов и перестала работать.

После завершения миссии главным конструкторам завода им. С. А. Лавочкина и НИИ приборостроения было поручено "провести тщательный анализ работы систем объекта В-70 и разработать перечень мероприятий по выявлению и устранению причин отказов, имевших место при полете станции", - говорится в приказе министра общего машиностроения.

Посмотреть приказы министра общего машиностроения, письма ученому секретарю Межведомственного научно-технического совета, протоколы заседаний этого совета, заключения государственных и экспертных комиссий, фотографии тех лет можно на сайте космического ведомства, пишет ТАСС. Добавим, что первой в 1967 году планеты достигла советская станция "Венера-4", однако тогда приземлиться она не смогла. Это сделает 15 декабря 1970 года станция "Венера-7".

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