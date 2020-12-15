Русский национальный балет "Кострома" дебютирует в Минске

Кратким путеводителем по истории и многообразию национальных культур народов России станет для белорусских любителей народного танца дебют популярного национального балета "Кострома". Он впервые представит свое искусство в столице Синеокой во вторник на сцене концертного зала Белорусской филармонии, информирует БЕЛТА.

Популярный коллектив, напоминают театральные критики, создан без малого тридцать лет назад на берегах полноводной Волги, в жемчужине "Золотого кольца" России. Ведь Кострома, уточняют краеведы, знаменита не только корнями рода царей Романовых, но и своими мастерами ювелирного искусства, ее улицы помнят величайшего русского драматурга Александра Островского, основателя национального театра Федора Волкова, художника Бориса Кустодиева и поэта Николая Некрасова. На этот раз один из самых молодых профессиональных хореографических ансамблей в России, представляющий традиционное народное искусство, покажет уникальный исторический спектакль "Национальное шоу России "Кострома", уточняет агентство. Это яркий самобытный спектакль, в котором, по оценке критиков, уделяется особое внимание "достоверности народного танца, деталям сценических костюмов и зрелищности".

Кстати, спектакли "Костромы", которая признается одним из узнаваемых брендов, представляющих российскую культуру, уже успели посмотреть более миллиона зрителей. Артистам аплодировали во многих европейских странах, талантом исполнителей были покорены французские зрители Прованса и Бургундии, Бордо и Шампани, ими восхищались британские и швейцарские ценители балета, а в парижской столице искусство мастеров сцены высоко оценил и Пьер Карден.

Президент и продюсер национального балета "Кострома" Елена Царенко полагает, что "предстоящая белорусская премьера не только откроет нам новые творческие горизонты, но и станет частью обменных культурных мероприятий между двумя дружественными государствами".

Ведь творческий коллектив, добавила она, является и создателем собственного хореографического колледжа "Губернская балетная школа", для подрастающего поколения реализуется и образовательный проект "Международная творческая дача". Есть у энтузиастов хореографии и своя газета "Балетные понедельники", которая ведет в регионе живой диалог с поклонниками балетного искусства.

Остается добавить, что организатором концерта выступает Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт".