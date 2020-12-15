Сбербанк прогнозирует переток до 4 трлн руб. в цифровой рубль

Сбербанк прогнозирует отток от 2 до 4 трлн рублей из банков в цифровой рубль в течение трех лет после запуска этой новой формы денег.

Как уже сообщала "РГ", цифровой рубль станет прямым конкурентом безналичным деньгам, его появление заставит банки повысить процентные ставки на остатки по "обычным" счетам и улучшить систему безналичных расчетов. Так считают в Банке России.

"На рынке сейчас нет большого профицита ликвидности, ликвидность сбалансирована. <...> Эти же средства (2-4 трлн руб.) перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном счете приведет к дефициту ликвидности и, как следствие, к росту ставок", - приводит РБК слова Попова. По его словам, переток примерно 10% наличных и безналичных денежных средств в цифровой рубль приведет к росту кредитных ставок на 0,5 процентного пункта.