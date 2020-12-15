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15.12.2020 21:06
Рубрика: Экономика

Сбербанк прогнозирует переток до 4 трлн руб. в цифровой рубль

Текст: Ирина Алпатова

Сбербанк прогнозирует отток от 2 до 4 трлн рублей из банков в цифровой рубль в течение трех лет после запуска этой новой формы денег.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Как уже сообщала "РГ", цифровой рубль станет прямым конкурентом безналичным деньгам, его появление заставит банки повысить процентные ставки на остатки по "обычным" счетам и улучшить систему безналичных расчетов. Так считают в Банке России.

"На рынке сейчас нет большого профицита ликвидности, ликвидность сбалансирована. <...> Эти же средства (2-4 трлн руб.) перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном счете приведет к дефициту ликвидности и, как следствие, к росту ставок", - приводит РБК слова Попова. По его словам, переток примерно 10% наличных и безналичных денежных средств в цифровой рубль приведет к росту кредитных ставок на 0,5 процентного пункта.

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