Селекция как инструмент повышения глобальной конкурентоспособности российского АПК

Круглый стол состоится 21 декабря, 13:00 - 15:00

Мировой агросектор переживает период глубокой трансформации. Пандемия повлекла за собой временный сбой в глобальных агропродовольственных цепочках.

Кроме того, происходят системные изменения в экономике в связи с ростом населения, изменением климата и моделей потребления. В этой ситуации России нужно определиться, какое место наша страна как игрок может занять на глобальном продовольственном рынке и предпринять системные усилия по усилению нашей роли в мировых цепочках создания стоимости.

Составляя первичное звено растениеводства, селекция и семеноводство во многом определяют перспективы развития всего агропромышленного комплекса страны. По ряду культур мы импортируем до 90 процентов семян, и зависимость только растет. Например, за последние годы только по подсолнечнику доля семян зарубежной селекции выросла с 53% до 73%. Снижение зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного материала и связанных с ним агротехнологических решений входит в перечень задач, поставленных Президентом и Правительством России в рамках Национального плана развития конкуренции.

Институт права и развития ВШЭ-Сколково, Международный центр конкурентного права и политики БРИКС и Центр технологического трансфера при поддержке ФАС России завершили первый этап масштабного исследовательского проекта "Селекция 2.0", посвященный глубинному анализу отрасли селекции и семеноводства нашей страны. Авторы доклада представили 10 шагов трансформации российской селекционно-семеноводческой отрасли с выходом на новый уровень конкурентоспособности, которые помогут достичь целей по обеспечению России собственным качественным семенным материалом, что позволит как укрепить продовольственную безопасность страны, так и расширить экспортные возможности российского АПК.

Круглый стол будет посвящен презентации основных выводов доклада "Селекция 2.0", а также обсуждению траектории развития мирового агропродовольственного комплекса и возможностей России по усилению глобальной конкурентоспособности АПК за счет системной трансформации отрасли селекции и семеноводства.

Спикеры:

•Алексей Иванов - директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС, научный руководитель Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ;

•Николай Дурманов - специальный представитель Министерства науки и высшего образования РФ по экологической и биологической безопасности, заместитель директора по развитию Института X-BIO Тюменского государственного университета

•Роман Куликов - руководитель проекта "Селекция 2.0" Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ, заместитель руководителя Цифровой агролаборатории Сколковского института науки и технологий

•Эдуард Зернин - председатель правления Союза экспортеров зерна

•Лоран Генцбиттель - руководитель Цифровой агролаборатории Сколковского института науки и технологий, профессор Национального политехнического института Тулузы