Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.12.2020 15:53
Рубрика: Внутренняя политика

Штрафы за нарушения ПДД можно будет обжаловать дистанционно

Текст: Татьяна Замахина
Вводится электронное обжалование штрафов за нарушения, зафиксированные камерами. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Группа депутатов фракции "Единая Россия" предложила разрешить россиянам в электронном виде обжаловать штрафы за нарушения ПДД. Жалоба на постановление о правонарушении, зафиксированное камерами, может быть подана с помощью портала государственных и муниципальных услуг, говорится в проекте.

Пока что необоснованно привлеченные к административной ответственности лица вынуждены тратить время и деньги для восстановления своих прав, отметили авторы.

Во втором чтении в законопроект была внесена поправка, уточняющая, что заявление об обжаловании должно быть подписано электронной подписью.

Направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять ее в таком виде.

Фото: Александр Корольков/РГ
Поправки в КоАП уточнят, как ездить по платным дорогам без шлагбаумов

Положения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил журналистам, что возможность дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через Госуслуги избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру более доступной.

"Водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении", - отметил спикер. Володин также подчеркнул, что "принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено - ГИБДД или специализированным учреждением".

#законопроекты #штрафы #нарушения ПДД