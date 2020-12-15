США исключили Судан из списка спонсоров терроризма

Вашингтон официально исключил Судан из списка стран-спонсоров терроризма. Об этом в понедельник объявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня исторический день в двусторонних отношениях США и Судана, так как включение Судана в списки стран-спонсоров терроризма официально отменено", - цитирует РИА Новости Помпео.

Напомним, в октябре этого года президент США Дональд Трамп заявил о том, что решил исключить Судан из данного списка. По словам американского лидера, Хартум в последнее время "не оказывал никакой поддержки актам международного терроризма", а правительство Судана заверило, что и в дальнейшем этого не будет. Трамп отметил, что власти этой страны "предприняли очевидные шаги" по соблюдению прав человека в Судане и согласились заплатить 335 миллионов долларов жертвам терроризма.

США включили Судан в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года, а в 1997 году ввели против Хартума санкции, которые, в частности, ограничивали возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами.