Tesla хотела убить водителя, но он успел выпрыгнуть

Очередной случай выхода Tesla из-под контроля случился в Пекине: электрокар произвольно начал ускоряться и влетел под бетонную плиту балкона жилого дома. Погибших в результате аварии нет, сообщает Autohome.

По словам водителя, который, поняв, что дело добром не кончится, успел выпрыгнуть из машины, седан Tesla Model S перестал реагировать на команды рулевого управления на скорости 80 км/ч и направился в сторону дома. На момент публикации новости комментариев от автопроизводителя получено не было.

Это уже второй случай в декабре 2020 года, когда электрокар Tesla выходит из-под контроля: о прошлом трагическом случае "РГ" рассказывала ранее: Tesla Model X врезался в стену парковочного комплекса, и в результате аварии погиб передний пассажир.

Аналогичные случаи бесконтрольного поведения моделей Tesla фиксировались и до декабря: в июне Tesla Model 3 внезапно ускорилась до 127 км/ч, на нажатие педали тормоза автомобиль не реагировал, водитель проехал, минуя столкновения с другими участниками дорожного движения, примерно 8 километров, после чего врезался в кучу мусора, итогом стало возгорание и уничтожение электрокара огнём; в августе ещё один Tesla Model 3 отказался тормозить, что привело к тарану шлагбаума парковки и столкновению с другим автомобилем.