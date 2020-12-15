Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.12.2020 16:30
Рубрика: Легковые авто

Tesla хотела убить водителя, но он успел выпрыгнуть

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Очередной случай выхода Tesla из-под контроля случился в Пекине: электрокар произвольно начал ускоряться и влетел под бетонную плиту балкона жилого дома. Погибших в результате аварии нет, сообщает Autohome.

Фото: iStock
Немецкий суд запретил строить завод Tesla в Берлине. Он мешает ящерицам

По словам водителя, который, поняв, что дело добром не кончится, успел выпрыгнуть из машины, седан Tesla Model S перестал реагировать на команды рулевого управления на скорости 80 км/ч и направился в сторону дома. На момент публикации новости комментариев от автопроизводителя получено не было.

Это уже второй случай в декабре 2020 года, когда электрокар Tesla выходит из-под контроля: о прошлом трагическом случае "РГ" рассказывала ранее: Tesla Model X врезался в стену парковочного комплекса, и в результате аварии погиб передний пассажир.

Аналогичные случаи бесконтрольного поведения моделей Tesla фиксировались и до декабря: в июне Tesla Model 3 внезапно ускорилась до 127 км/ч, на нажатие педали тормоза автомобиль не реагировал, водитель проехал, минуя столкновения с другими участниками дорожного движения, примерно 8 километров, после чего врезался в кучу мусора, итогом стало возгорание и уничтожение электрокара огнём; в августе ещё один Tesla Model 3 отказался тормозить, что привело к тарану шлагбаума парковки и столкновению с другим автомобилем.

#Tesla