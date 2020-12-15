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15.12.2020 14:14
Рубрика: Общество

Тест на IQ подтвердил необычайно высокий уровень интеллекта врановых

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Птицы семейства врановых по уровню умственного развития не уступают приматам. Это доказали биологи из Оснабрюкского университета (Германия) после сравнительного тестирования когнитивных способностей птиц. О результатах исследования сообщается в журнале Scientific Reports.

Фото: iStock
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О том, что врановые всегда отличались высоким интеллектом и по сообразительности не уступают маленьким детям, не секрет не только для ученых. В соцсетях много видео, где даже обычные серые вороны демонстрируют высокие интеллектуальные способности: то они катятся с крыш на пластиковых крышках, как на санках, то на теплом капоте машины разогревают корочки замерзшего хлеба. Или, чему была свидетель этой заметки, имитируют, сидя высоко на дереве в парке, плач ребенка или мелодию сотового.

В решении житейских головоломок им практически нет равных среди птиц, и по смекалке они обгоняют многие виды млекопитающих. Самые умные представители врановых - новокаледонские вороны (Corvus moneduloides). Они умеют использовать орудия труда, а также создавать, изменять их и даже оценивать качество получившегося инструмента. Более того, они способны к причинно-следственным умозаключениям и умеют заранее планировать свои действия, например, когда дело касается запасов пищи или сотрудничества с другими воронами. Сопереживать, проявлять сочувствие они тоже умеют, а это говорит о высоком уровне социального интеллекта.

Да и обычные серые вороны (Corvus corax) тоже чрезвычайно сообразительны. У них есть и так называемая социальная память: они помнят не только своих друзей и врагов на протяжении нескольких лет, но и голоса других птиц и людей, а людей и вовсе могут узнавать в лицо. Эти умные птицы понимают даже жесты и отличают палку от ружья.

С чем связана такая сообразительность врановых? Ученым до сих пор было "известно мало об их когнитивном развитии", и не было точных оценок уровня их интеллекта.

Авторы нового исследования нашли способ решить эту проблему. "Для этого мы доработали один из тестов на интеллект приматов (PCTB) для эксперимента с воронами, что позволяет провести прямое количественное сравнение когнитивных способностей птиц и обезьян", - сообщается в статье. Исследователи адаптировали тесты с учетом того, что у птиц нет рук и они используют клюв, а их зрение работает иначе, чем у обезьян. Однако по основным задачам этот тест на IQ для воронов был сопоставим с тестом для человекообразных обезьян.

Фото: iStock
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Серия тестов, которую придумала команда Симоне Пика, профессора Оснабрюкского университета, состоит из нескольких головоломок и задач.

В первой серии тестирования восемь ворон должны были решить девять задач, среди которых были арифметические, на пространственное мышление, а также оценивалось их понимание причинно-следственных связей.

Во второй серии проверяли по шести заданиям социальный интеллект - умение ворон ставить себя на место других или интерпретировать чужие намерения. Например, птицы должны были понять по жестам или взглядам экспериментатора, где спрятана пища.

Опыты показали: вороны достойно справлялись с задачами - в целом их результаты были даже сопоставимы с результатами приматов. Особенно хорошо птицы справлялись с задачами, связанными с различением количества и причинности. Но и с решением социальных задач вороны были почти на одном уровне с шимпанзе и орангутанами.

Тесты также показали, что интеллектуальные способности птиц развивались очень рано и очень быстро. Четырехмесячные воронята не уступали в решении задач взрослым птицам: они так же успешно проходили тестирование, как и взрослые вороны в 16 месяцев. Иногда птенцы даже превосходили взрослых в решении задач на пространственное мышление и способности ставить себя на место других. Биологи объясняют это тем, что молодые вороны становятся независимыми в раннем возрасте и должны утвердиться в сложной социальной иерархии птиц.

Фото: iStock
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Однако один факт удивил ученых. Когда дело доходило до задач на пространственное мышление, вороны показывали плохие результаты. Биологи были поражены, ведь вороны часто совершают "впечатляющие маневры", чтобы спрятать добычу в различных тайниках, "поэтому тем более удивительна относительно низкая результативность в этих тестах".

Как это объяснить? С чем это связано? Одна из версий исследователей: "Врановые находятся в очень конкурентной среде, в их жизни математические и социальные навыки играют значительно большую роль, чем способность совершать мысленные манипуляции с пространством". Не исключено, что на искажение результатов могли повлиять интенсивные наблюдения экспериментаторов. Возможно, полагает профессор Пика, некоторые вороны намеренно делали ошибку, чтобы обмануть предполагаемых конкурентов - подобно тому, как они поступают с сородичами в дикой природе.

"Таким образом, - заключают авторы работы, - эксперимент демонстрирует, что когнитивные способности воронов были на уровне взрослых человекообразных обезьян. Это подтверждает идею, что своим высоким интеллектом вороны обязаны особенностям гибкой нейронной системы мозга".

Интересно, что до последнего времени особенности психики птиц недооценивали не только в силу небольшого размера их мозга, но и из-за специфики его строения. В отличие от млекопитающих, у них отсутствует неокортекс, шестислойная новая кора головного мозга, которая отвечает за высшие нервные функции мозга.

В то же время результаты команды немецких биологов подтверждают, что врановые могут демонстрировать выдающиеся интеллектуальные способности, несмотря на совершенно другую структуру их мозга.

Общество Наука Общество Природа

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