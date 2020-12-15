В Белграде зажжен Вечный огонь

15 декабря лампада с частицами Вечного огня была доставлена российской делегацией во главе с председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским из Москвы к скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь" на Мемориале освободителям Белграда, где в присутствии президента Сербии Александра Вучича и главы МИД России Сергея Лаврова прошла торжественная церемония зажжения.

"Наша задача сегодня - бороться с искажением истории, поэтому мы благодарны президенту Путину за то, что внес инициативу по борьбе за истину. Не существует миссии важнее, чем сохранение тяжело завоеванной свободы, мира и стабильности, и мы будем бороться за сохранение правды. Россия всегда может рассчитывать на Сербию как постоянного друга, и пусть это пламя нам вечно напоминает, что у нас нет права ни на мгновение забывать", - цитирует слова сербского лидера РИА Новости.

Вечный огонь зажжен в год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне в рамках акции "Мира и Согласия". Появление первого в республике Вечного огня свидетельствует о продолжении Россией и Сербией традиций боевого братства, заложенных в ходе борьбы с фашизмом, а также о приверженности сторон сохранению исторической правды о подвиге предков и послужит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.

Накануне в Александровском саду прошла торжественная церемония забора частицы Вечного огня для переноса от Могилы Неизвестного Солдата к Мемориалу освободителям Белграда в столицу Сербии.

По мнению председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, символический акт переноса и зажжения частицы Вечного огня "ознаменует вековое братство двух наших народов, основанное на общей истории, единой вере и богатых культурных традициях". "Сербский народ понес тяжелые утраты в годы войны в результате политики геноцида, проводимой гитлеровскими карателями. Речь идет о сотнях тысяч мирных жителей, целенаправленно уничтожавшихся в Югославии руками гитлеровских карателей и их пособников-усташей. Освободительная миссия Красной армии стала спасением сербской нации. Я уверен в том, что сохранение памяти о подвиге советского солдата и союзников, сербских патриотов-антифашистов - это нравственный долг двух наших народов, двух наших братских стран", - констатировал он.

Напомним, что инициатором идеи открытия в Белграде скульптурной композиции "Вечный огонь" выступило руководство России и Сербии, координатором реализации данного проекта является Представительство Россотрудничества в Сербии - Российский центр науки и культуры "Русский Дом". Автор скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь" - академик Российской академии художеств Андрей Тыртышников.