В Роспотребнадзоре сообщили, сколько длится потеря вкуса при COVID-19

Заболевшие COVID-19 люди часто жалуются на потерю вкуса. Если такой симптом имеет место, то в среднем он наблюдается на протяжении от трех до десяти дней.

Об этом ТАСС сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При этом обоняние обычно пропадает на чуть больший срок - в среднем от четырех до одиннадцати дней, и этот симптом более распространен среди женщин.

Наталья Пшеничная уточнила, что нарушение обоняния у пациентов с COVID-19 встречается более чем в 80 процентах случаев, тогда как на изменившиеся вкусовые ощущения жалуются свыше половины заболевших.

Впрочем, как уже писала "РГ", в некоторых случаях проблемы со вкусом и обонянием могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев. В частности, заразившийся коронавирусом еще в марте Деклан Кэссиди из Дублина до сих пор не может вернуть прежней радости от приема пищи.