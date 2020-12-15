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15.12.2020 05:49
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре сообщили, сколько длится потеря вкуса при COVID-19

Текст: Алексей Иванов

Заболевшие COVID-19 люди часто жалуются на потерю вкуса. Если такой симптом имеет место, то в среднем он наблюдается на протяжении от трех до десяти дней.

Фото: Фото Joel C Ryan / Invision / AP
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Об этом ТАСС сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При этом обоняние обычно пропадает на чуть больший срок - в среднем от четырех до одиннадцати дней, и этот симптом более распространен среди женщин.

Наталья Пшеничная уточнила, что нарушение обоняния у пациентов с COVID-19 встречается более чем в 80 процентах случаев, тогда как на изменившиеся вкусовые ощущения жалуются свыше половины заболевших.

Впрочем, как уже писала "РГ", в некоторых случаях проблемы со вкусом и обонянием могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев. В частности, заразившийся коронавирусом еще в марте Деклан Кэссиди из Дублина до сих пор не может вернуть прежней радости от приема пищи.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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