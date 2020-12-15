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15.12.2020 16:02
Рубрика: Легковые авто

В России может появиться новый автомобильный знак

Текст: Валерий Карташов
Фото: Семен Апасов / РИА Новости Фото: Семен Апасов / РИА Новости
Фото: Семен Апасов / РИА Новости

В НТИ "Автонет" предложили ввести новый знак "Подключённый автомобиль". Он может появиться в России уже в следующем году.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как передает ТАСС, новый знак предназначен для транспортных средств, которые оснащены бортовым устройством передачи данных - ЭРА-ГЛОНАСС, "Платон" и другие противоугонные системы.

На знаке "Подключённый автомобиль" будет демонстрироваться машина в жёлтом круге, с крыши которой будто исходят волны. Отмечается, что наклейка не станет обязательной. Её представят официально в Москве 22 декабря.

Новый знак должен улучшить цифровую грамотность и повысить осознанность автовладельцев. Порой хозяева машин не в курсе о свойствах передачи данных транспортного средства. Без их ведома цифровая информация поступает в информационные центры автопроизводителей, а дальнейшая их судьба неизвестна.

Знак "Подключенный автомобиль" начнут выдавать в дилерских центрах при покупке нового автомобиля. В этом поможет ассоциация "Российские автомобильные дилеры".