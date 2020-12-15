В США число жертв коронавируса превысило 300 тысяч

В Соединенных Штатах число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, достигло в понедельник 300 267. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

Всего с начала пандемии в стране заболели 16 388 504 человека, пишет ТАСС. Больше всего случаев COVID-19 в штате Калифорния - почти 1,6 миллиона, далее идут Техас - 1,4 миллиона, Флорида - 1,1 миллиона, Иллинойс - более 856 тысяч и Нью-Йорк - 784,2 тысячи.

Напомним, 11 декабря управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компаний Pfizer и BioNTech о регистрации вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. 14 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что в стране началась вакцинация от коронавируса. "Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляет мир!" - написал он на своей странице в Twitter.