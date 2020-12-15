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15.12.2020 18:15
Рубрика: Общество

ВОЗ: Обнаруженная в Британии мутация COVID-19 не несет большей опасности

Текст: Ирина Невинная

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в южных районах Великобритании, не представляет большей опасности для человека, хотя может быть более заразной. Такое мнение высказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.

Фото: iStock
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"Она [мутация] кажется более заразной, однако не представляется более опасной", - сказал он во вторник в эфире телеканала Sky News. Ранее стало известно, что в некоторых районах Англии власти решили ужесточить противоэпидемические меры. Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок выступил перед парламентариями и сообщил, что новый вариант коронавируса может быть связан с быстрым распространением болезни в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, отметил министр, новый вариант вируса распространяется быстрее, чем ранее известные штаммы.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, в свою очередь, заявил в понедельник на брифинге, что Всемирная организация здравоохранения надеется на сотрудничество со специалистами из Великобритании и других стран по вопросу мутации коронавируса.

Ученые всего мира изучают распространение новой инфекции и ее изменчивость. Но пока, как пояснил "РГ" заместитель директора по науке ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, коронавирус демонстрировал достаточную устойчивость, а изменения в его геноме были незначительными.

"Мы наблюдаем новый коронавирус менее года. Это РНК-вирус, и если провести аналогию с другими РНК-содержащими вирусами, можно сделать предположение, что нас ждет в дальнейшем. Например, вирусы гриппа мутируют быстро, хотя и не с такой частотой, которая бы не дала возможности сделать вакцину. Но мы все же вынуждены делать прививки ежегодно, обновляя состав вакцин, - пояснил "РГ" Александр Горелов. - Коронавирус тоже мутирует, но довольно медленно: за время после того, как был расшифрован геном SARS-CoV-2, изменения коснулись только 3,5% генома. Причем до сих пор обнаруженные мутации не влияли ни на распространение вируса, ни на тяжесть течения заболевания. То есть пока, к счастью, коронавирус не стал ни более заразным, ни более агрессивным. Страхов было много, но никаких "суперзаразных" штаммов так и не обнаружено. Репродуктивное число как было 2, так и остается". При этом эксперт отметил, что изучение вирусов и их изменчивости - это длительный процесс, и он, конечно, будет продолжаться.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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