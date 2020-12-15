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15.12.2020 10:52
Рубрика: Экономика

Возобновлено производство жизненно важного препарата азатиоприн

Текст: Светлана Ментюкова

Минпромторг России выдал лицензию на производство жизненно важного лекарственного препарата "азатиоприн" компании ООО "Южфарм" (Краснодарский край). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"В ближайшее время компания начнет выпускать этот препарат, чтобы покрыть потребности Российской Федерации. Ранее на азатиоприн была перерегистрирована цена, что позволит обеспечить его доступность для широких слоев населения", - говорится в сообщении.

Азатиоприн - мощный иммуносупрессивный препарат, применяется при лечении онкологических заболеваний, язвенных колитов, ревматоидного артрита, а также для снижения риска реакции отторжения пересаженных органов. Препарат включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Как ранее сообщала "РГ", в конце ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала производителям отпускные цены на два дефицитных онкопрепарата - ломустин и азитиоприн.

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