Возобновлено производство жизненно важного препарата азатиоприн

Минпромторг России выдал лицензию на производство жизненно важного лекарственного препарата "азатиоприн" компании ООО "Южфарм" (Краснодарский край). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ближайшее время компания начнет выпускать этот препарат, чтобы покрыть потребности Российской Федерации. Ранее на азатиоприн была перерегистрирована цена, что позволит обеспечить его доступность для широких слоев населения", - говорится в сообщении.

Азатиоприн - мощный иммуносупрессивный препарат, применяется при лечении онкологических заболеваний, язвенных колитов, ревматоидного артрита, а также для снижения риска реакции отторжения пересаженных органов. Препарат включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Как ранее сообщала "РГ", в конце ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала производителям отпускные цены на два дефицитных онкопрепарата - ломустин и азитиоприн.