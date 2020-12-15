Запатентованы сетки и занавески, заменяющие подушки безопасности

Американская компания Waymo, созданная в 2016 году для разработки автономного транспорта Google, запатентовала необычную систему защиты пассажиров в случае аварии. В "гугломобиле" планировалось сделать поворотные кресла, поэтому седокам понадобилась круговая защита.

Инженеры назвали свою разработку "Развертываемое ограждение пассажиров". Главное новшество в ней - это элементы, фиксирующие подушки безопасности после раскрытия в нужном положении. Скажем, подушка выстреливает из кресла, и цепляется с помощью гарпуна за потолок.

Или же подушка выстреливает из пола, или из потолка, или из двери - изобретатели предусмотрели множество вариантов расположения, как и способов фиксации. Помимо гарпунов это могут быть защелки, клейкие элементы, или даже электромагниты! Более того, предполагается, что подушки могут соединяться между собой, образуя вокруг пассажира что-то вроде защитного кокона.

Фото: www.uspto.gov

Не менее неожиданное предложение инженеров Waymo это сетки и занавески, с помощью которых предлагается ловить улетевших со своих мест седоков заднего ряда.

Предполагается, что в случае аварии они будут мгновенно выезжать по направляющим в полу и потолке - поперек салона, вокруг пассажиров, между пассажирами и так далее. Также предлагается использование сетки вместо подушки безопасности переднего пассажира.

Описанная в патенте система безопасности пока кажется фантастичной. Ведь эйрбэг делается из нейлона толщиной полмиллиметра, и дополнить его гарпунами, защелками или мощными электромагнитами - задача явно непростая. А как гарантировать, что эти фиксаторы не нанесут пассажирам травмы?

Заявка на патент "Развертываемое ограждение пассажиров" была подана в июне 2018 года, но получила одобрение буквально несколько дней назад. Ознакомиться с документом целиком можно на сайте американского патентного ведомства.