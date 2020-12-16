Аграрии Беларуси собрали не менее 10,3 млн тонн зерна

Превзойти результаты уборки урожая предыдущего года, несмотря на комплекс проблем високосного года, удалось аграриям Беларуси. Сбор зерна в этом году, по предварительной оценке, может достигнуть не менее 10,3 млн тонн, уточнил источник в министерстве сельского хозяйства и продовольствия страны.

"В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах уже намолочено 9,4 млн тонн зерна в бункерном весе, что на 1,5 млн тонн больше прошлогоднего результата", - пояснили БЕЛТА в отраслевом министерстве, уточнив, что это составляет 119 процентов к уровню истекшего года.

Кстати, во всех шести регионах Синеокой намолоты превысили рубеж в один млн тонн. Минская область, например, достигла показателя в 2,4 млн тонн, правда, самая высокая прибавка - в Могилевской области. Она оценивается экспертами в 144 процента к уровню минувшего года.

Что касается средней урожайности зерновых в текущем году, сообщает агентство, то она составила 39,4 ц/га, дав прирост на 4,8 ц/га. А наибольшую урожайность зерновых и зернобобовых культур традиционно сохранили за собой земледельцы Гродненской области (49,6 ц/га).

Кстати, в республике намолочено и 831,1 тысячи тонн рапса при средней урожайности 23,9 ц/га, что также выше показателя минувшего года.

Эксперты констатируют, что сев озимых зерновых культур проведен в Беларуси на площади 1,453 млн га. Это тоже превышает уровень прошлого года.